Иран решил предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам

Иран готов предоставить МАГАТЭ доступ к трем ядерным объектам и позволить осуществлять проверку и мониторинг

Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к трем ядерным объектам и позволить осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, говорится в совместном заявлении МАГАТЭ и Организации по атомной энергии исламской республики.

В заявлении говорится о готовности Ирана на добровольной основе позволить МАГАТЭ осуществлять дальнейшую деятельность по проверке и мониторингу. Планируется, что условия будут согласованы в ходе дальнейших обсуждений, техническая встреча, посвященная этому вопросу, пройдет в ближайшее время в Тегеране, передает ТАСС.

Иран также готов предоставить доступ к трем ядерным объектам. Стороны договорились взаимодействовать исходя из «прав и обязанностей» республики и компетенций МАГАТЭ.

В свою очередь Reuters со ссылкой на доклад организации сообщило, что Иран на высоком уровне заверил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своей готовности урегулировать нерешенные проблемы, а также намерен продолжать технические обсуждения.