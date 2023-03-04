Лукашенко и Си Цзиньпин решили вместе работать над миром на Украине

Посол Белоруссии в КНР: Лукашенко и Си Цзиньпин договорились объединить усилия для выхода на переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине заявили о необходимости объединить усилия для выхода на переговоры в целях установления мира на Украине, сообщил посол Белоруссии в КНР Юрий Сенько.

Белорусский дипломат заявил в эфире телеканала «Беларусь-1», что Лукашенко и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость объединять усилия, стремиться и дальше работать над тем, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов, поиску решений, благоприятных для всех и, собственно, всего мира, передает ТАСС.

Сенько напомнил, что глава Белоруссии в недавнем интервью китайским СМИ призвал услышать позицию Пекина по ситуации и урегулированию конфликта на Украине и рекомендовал прислушаться как участникам конфликта, так и всем странам, которые еще не очень осознали степень проблемы и последствий, которые коснутся всего мира.

Напомним, 1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном предложил Пекину интенсифицировать отношения с Минском. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Лукашенко научился использовать Китай в своих целях.