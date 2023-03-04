В ДНР показали кадры уничтожения снайпером боевика ВСУ

Бывшую эскортницу на Украине наградили медалью «За содействие военной разведке»

Бывшую эскортницу Ксюшу Манекен наградили медалью «За содействие военной разведке», девушка пообещала рассказать подробности после окончания конфликта.

Ксюша Манекен не стала раскрывать подробности, отметив, что все расскажет после того, «как закончится война», передает RT.

Ранее девушка призналась в том, что работает в эскорте, но лишь сопровождает мужчин на вечеринки, якобы сексом за деньги не занималась.

Напомним, российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская контрразведка может и должна противопоставить операциям СБУ при непосредственном участии женщин.