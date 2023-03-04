Российский лидер Владимир Путин встретился с Ахматом Кадыровым

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения молодежи «Движение первых» Чечни Ахматом Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале он рассказал, что на неофициальной встрече диалог строился вокруг Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, Путин поделился с Ахматом Кадыровым личным опытом, рассказав о своих принципах и видении мирного будущего, дружбе и начале своего пути.

Глава Чечни добавил, что президент дал много напутствий и подчеркнул важность продолжения пути дедушки Ахмата для преумножения успехов.

Кадыров отметил, что «оживший образ глубоко религиозного и переживающего за свой народ человека воодушевляет на новые свершения – важные, ответственные, патриотичные и даже эпохальные.

«Ахмат в конце встречи поблагодарил нашего президента от лица всей чеченской молодежи», – заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к отцу Ахмату Кадырову, первому президенту Чеченской республики, и вспомнил, как тот обещал закончить войну в регионе.