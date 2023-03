Украинский теннисист Приходько выступил против отстранения российских спортсменов 4 марта 2023, 12:02 Текст: Кристина Цыцура

Осуждение российских спортсменов и отстранение их от международных соревнований лишь больше будет разжигать конфликт, перенося его на спортивную арену, заявил украинский теннисист Олег Приходько в комментарии порталу «Большой теннис Украины». По его словам, судить человека нужно за его поступки, а не по принадлежности к какой-то национальности. Он добавил, что осуждение спортсменов по национальному признаку лишь разжигает конфликт, передает ТАСС. Приходько рассказал, что, несмотря на рекомендации со стороны Федерации тенниса Украины не играть с россиянином, все-таки вышел на корт, не став слушать требование. В 2022 году он провел три турнира в паре с россиянином Яном Бондаревским. Говоря об отстранении россиян от Олимпийских игр в Париже, теннисист заявил, что не может понять этого, так как для многих участие в ОИ – это мечта всей жизни. Спорт должен объединять людей, заявил Приходько. Напомним, МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм из-за спецоперации на Украине. Но было выдвинуто требование - осудить спецоперацию. Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве

Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах. Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости». Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте. Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины. По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит». Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом. Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года. «Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха. Новости СМИ2 СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков» Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ. Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости». Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды. По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было. В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем

Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником. Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения». При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе. Новости СМИ2 Япония решила возобновить закупки нефти в России Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев

Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны. Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев. Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд, так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов. Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7. Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI. Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%. Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ

Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне. Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что в 2018 году эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС. В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес России. В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России. В посольстве обвинили Лондон в грубейшем нарушении прав РФ и российских граждан и попрании международных обязательств Британии по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей. Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей. Новости СМИ2 Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис» Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис». Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику». Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис». Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT. Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать. Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»

Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику». На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT. Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать. Новости СМИ2 Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины

Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины. Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT. Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева. В Apple назвали причину отказа обслуживания по гарантии MacBook и iPad В Apple объяснили отказ гарантийного обслуживания MacBook и iPad отсутствием запчастей

Авторизованные в России сервисы прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей, сообщили в службе техподдержки Apple. «iPad, как и MacBook, не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах... Запчастей нет, завоза в ближайшее время тоже не ожидается, поэтому устройства они не принимают», – ответил консультант компании на вопрос о том, осуществляется ли в данный момент гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России, передает РИА «Новости». По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом источник отметил, что пока «iPhone принимаются». «Как быстро это произойдет (появятся запчасти), не смогу сказать, мы этой информацией не обладаем», – добавил консультант. Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России. Новости СМИ2 Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе

Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР. Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС. Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года. Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка. Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины. Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Посол России в США: Поставляемое Украине оружие будет уничтожено Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву

Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению России стратегического поражения обречены на провал, заявил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву. По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС. «Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов. Новости СМИ2 Путин расширил перечень обязанностей военкоматов Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий 3 марта 2023, 18:29 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке». Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец». Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Байдену удалили злокачественное образование Reuters: Президенту США Байдену успешно злокачественное образование на коже

Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже, сообщило Reuters. По информации лечащего врача американского президента, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие у американского лидера базально-клеточной карциномы. Доктор отметил, что Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, передает ТАСС. Напомним, в июле 2022 года Байден заявил, что у него рак. Новости СМИ2 Шествием с российскими флагами в Софии отпраздновали день освобождения Болгарии В Болгарии прошло шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига

В столице Болгарии прошло народное шествие в честь освобождения страны Россией от османского ига, участники акции размахивали российскими флагами и скандировали слова поддержки России. Освобождением болгары обязаны Российской империи. День освобождения Болгарии от османского ига – самый большой национальный праздник. Церемония поднятия государственного флага по случаю 3 марта состоялась перед памятником Неизвестному воину в Софии. Люди размахивали флагами России и Болгарии, останавливались перед статуей Александра II на площади Народного собрания и скандировали: «Да здравствует Россия!», передает Sputnik Беларусь. Примечательно, что представителей посольства России во главе с послом Элеонорой Митрофановой и Белоруссии с временным поверенным Никитой Лешуковым на официальные мероприятия не пригласили, передает ТАСС. Посол почтила память русских солдат и болгарских ополченцев, погибших за освобождение Болгарии, на горе Шипка накануне праздника. «Ведь мы дали Болгарии не только свободу, но и государственность, возможность после сотен лет рабства снова начать свою жить как самостоятельное государство. Болгары это очень хорошо помнят и ценят», – отметила дипломат. Митрофанова с сожалением отметила, что Болгария сейчас полностью растворилась в НАТО и ЕС, пытаясь находиться в числе радикальных государств, поэтому в политическом плане двухсторонние отношения находятся на точке замерзания. Ранее глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер призвал болгарский народ сбросить «оккупацию НАТО», вспомнив подвиг российского солдата.