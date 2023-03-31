Провокаторы устроили потасовку в Киево-Печерской лавре

Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга

Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер

Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.

Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.

Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.

После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.