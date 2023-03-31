Лукашенко пообещал, что его дети не будут президентами

Лукашенко: Мои дети президентами не будут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не будут преемниками, и потребовал прекратить обсуждать эту тему.

По словам Лукашенко, необходимо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности власти, передает РИА «Новости».

«Мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему», – сказал глава Белоруссии в ходе выступления с посланием парламенту.

При этом Лукашенко подчеркнул, что пока он жив, вместе со своими соратниками своих завоеваний не отдаст.

Он также отметил, что нового президента изберет народ. «Сразу говорю, что я наелся. Вы решите – и прекратите об этом говорить», – сказал президент.

Напомним, Лукашенко победил на выборах Белоруссии в августе 2020 года с 80,1% голосов, после этого в стране прошли масштабные протесты.