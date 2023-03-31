В Ростовском регионе закрыли трассу из-за последствий снегопада

В Ростовском регионе закрыли трассу «Новошахтинск – Гуково» из-за последствий снегопада

Автотрассу «Новошахтинск – Гуково» в Ростовском регионе перекрыли из-за последствий сильного снегопада со стороны Новошахтинска, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

В своем Telegram-канале он отметил, что сотрудники ГИБДД перекрыли автодорогу «Новошахтинск — Гуково», на месте работают специалисты аварийно-спасательного формирования города Гуково, там же контролирует ситуацию первый замглавы администрации Гуково.

Уточняется, что работают пять единиц техники, спасатели эвакуируют людей. Кроме того, волонтеры Гуково организовали сбор воды и еды для стоящих в пробке людей.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» застряли в пробке более 30 автобусов с 766 пассажирами. Для ликвидации последствий снегопада задействованы 238 спасателей и 152 единицы техники.