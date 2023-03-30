Эксперты рассказали о конъюнктурной русофобии на Украине

Социолог Копатько оценил отношение украинцев к русским согражданам

На Украине теперь все меньшее количество граждан рискуют назвать себя русскими, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Евгений Копатько. При этом, согласно данным социологов, только 36% украинцев негативно относятся к русским согражданам.

«В условиях боевых действий отношение украинцев к русским, которые проживают на Украине, кардинальным образом изменилось. Если до событий 2014 и 2022 года значительная часть граждан Украины хорошо относилась к русским согражданам, то теперь все меньшее количество граждан рискуют назвать себя русскими», – говорит украинский социолог Евгений Копатько.

По его словам, отношение к русским на Украине начало меняться после развала СССР. Кульминацией стало лишение в 2014 году русского языка статуса регионального, что отчетливо показало отношение страны к русской культуре и традициям.

«Сейчас же поставлена жирная точка в этом вопросе. И проводимые на Украине социологические исследования скорее отражают «псевдообеспокоенность» данной проблемой, нежели свидетельствуют о реальном отношении украинцев к русским согражданам», – полагает Копатько.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), 36% респондентов отрицательно относятся к согражданам русской национальности. Еще 29% опрошенных заявили, что готовы допустить русских в свое окружение, а 35% соглашаются, что русские сограждане должны жить на Украине. Таким образом, 64% граждан Украины нормально относятся к русским согражданам.

Киевский политолог Владимир Скачко добавляет, что наиболее враждебно к русским относятся жители западных регионов страны, «которые воспитаны на лозунгах «Украина для украинцев». «У жителей этих регионов триада врагов – москали, евреи, ляхи и примкнувшие к ним мадьяры, то есть венгры. Эти люди зациклены на расовой чистоте украинцев. Но ее там быть не может, потому что на Украине было смешение различных этносов – от кельтов до лемков и русинов», – говорит Скачко.

Кроме того, культ стереотипа врага, который виноват во всех бедах, подпитывала постоянная нищета жителей западных регионов. «Поляки и австрийцы их всегда унижали. В больших городах они всегда были нижними чинами. При советской власти их жизнь значительно улучшилась, но комплекс неполноценности никуда не делся, и на него они ответили манией величия на грани с политической психиатрией», – добавил политолог.

Также свою роль сыграла националистическая пропаганда. «Идея о том, что «русские – это агрессоры» сработала. Но это все наносное, ситуативное, это конъюнктурная русофобия. А нормальное отношение украинцев к русским как было, так и остается. Русский язык по-прежнему самый распространенный и самый понимаемый на Украине – практически на 100%. К нему относятся плохо только для проформы, для получения галочки», – пояснил Скачко.

Ранее киевский политолог Алексей Нечаев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что с помощью соцопросов невозможно узнать подлинных настроений жителей Украины. Особенно это касается социологических исследований по темам внешней политики и боевых действий. Результаты подобных исследований «будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий».

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