Медведев рассказал об опасности наследия колониальной системы

Наследие рухнувшей колониальной системы по-прежнему сохраняется, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Принятые в последние десятилетия меры не смогли полностью искоренить «опасное колониальное наследие», заявил Медведев, передает ТАСС.

Сама система уже рухнула, но ее наследие сохраняется. Построение многополярного мира сталкивается с неприятием сразу нескольких стран, привыкших мыслить «в логике собственной исключительности» и «глобального доминирования», сказал зампред Совбеза.

Также он высказался об экологической политике западных стран. По его мнению, жертвами такой политики могут стать страны, которые меньше всего причастны к загрязнению атмосферы Земли.

По его мнению, страны так называемого золотого миллиарда, которые долгие годы не занимались охраной окружающей среды, но вкладывали деньги в развитие своей промышленности за счет углеродной и другой энергетики, сейчас пытаются переложить расходы за смягчение негативных последствий на другие государства.