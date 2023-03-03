СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»

Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.

Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».

Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.