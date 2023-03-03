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Молдавия попросила ЕС прислать в страну гражданскую миссию по безопасности
Молдавия запросила Евросоюз отправить гражданскую миссию по безопасности.
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Правительство Молдавии ведет переговоры с Брюсселем об отправке в страну гражданской миссии по безопасности, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
По его словам, миссия, которая может быть отправлена в Кишинев, должна помочь учреждениям укрепить способность противостоять гибридным угрозам, передает РИА «Новости».
Попеску считает, что республике необходимо активизировать сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обороны.
До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.
Тем временем Москва призвала Кишинев прекратить антироссийскую риторику из-за Приднестровья.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
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Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Макрон: Эпоха «французской Африки» закончилась
Президент Франции Макрон заявил об окончании эпохи «французской Африки»
Политика «французская Африка», подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями, уступает место новому сбалансированному партнерству, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Габон.
Макрон заявил, что история «Франсафрик» истекла, по его словам, Париж не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона, и его визит призван «не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу», передает ТАСС.
Президент Франции подчеркнул, что он приехал в Габон построить сбалансированное партнерство по темам климата и разнообразия, экономики, промышленности и другим, чтобы защитить наши интересы и работать ради общего блага.
Газета ВЗГЛЯД писала, что успехи России в Африке заставили Францию нервничать.
Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Он отметил, что американцы назвали это «нонсенсом». Глава МИД также обратил внимание на реакцию европейцев и американцев на расследование, опубликованное журналистом Сеймуром Хершем, передает ТАСС.
Глава МИД также заявил, что Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на каких-либо партнеров с Запада. По его словам, война, которую против России развязали западные страны и в которой используются украинцы, повлияла на политику России, включая энергетическую политику.
Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»
Губернатор Богомаз: Спасшего других детей мальчика в Брянской области наградят медалью «За отвагу»
Мальчик, получивший ранение при нападении на брянский поселок и выведший других детей из опасного места, получит награду от властей региона, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в эфире Первого канала.
Пострадавшего ребенка доставили в Климовскую райбольницу, где ему сделали рентген. Между ребер у него нашли осколок, операция прошла успешно, сказал Богомаз, передает ТАСС.
Руководство региона считает мальчика героем, сейчас готовятся документы для его награждения медалью «За отвагу».
Мальчик получил ранение, но смог вывести двух других детей и помог им спрятаться. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также счел поступок ребенка героическим.
Напомним, при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека.
Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.
Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов
Генерал МВД Ворожцов рассказал, с какой целью запущен слух про отравленные духи
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Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя появившиеся фейковые сообщения о раздаче злоумышленниками отравленных пробников парфюмерии.
В Сети появились фейковые сообщения, предупреждающие о том, что в новых регионах России неизвестное лицо якобы предлагает обычным прохожим понюхать пробники с ароматом духов. Но на бумажках, как пишут анонимы, оказываются вовсе не нотки парфюма, а отравляющее вещество, вдохнув которое человек тут же умирает.
«В условиях противостояния безусловным стремлением одной из противоборствующих сторон является создание негативного морально-психологического настроения у граждан, проживающих на другой стороне. Такие методы используются со времен Чингисхана, а также активно использовались фашистской пропагандой во времена Великой Отечественной войны, причем как на советских территориях, так и в Великобритании», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что подобных фейковых сообщений в мессенджерах и в Сети в целом «гуляет» очень много, но не все из них остаются замеченными. В данном случае очевидно, что сообщение ложное, поскольку если бы такая ситуация действительно происходила бы на освобожденных территориях, то злоумышленника сразу поймала бы полиция. Отравлять таким образом людей незаметно просто невозможно.
«Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги. Причем аудитория этих слухов не военные, потому что они вряд ли примут подобное сообщение во внимание, так как не нюхают духи, им некогда, а обычные граждане. Проще говоря, аудитория очень широка – кого зацепит, того зацепит», – объясняет генерал.
Распространяются такие слухи в интернете очень быстро, от человека к человеку, продолжает собеседник. Дело в том, что выглядят изначально эти фейки безобидно, как предупреждение об опасности, чтобы войти в доверие читателя. Как только человек находит сообщение полезным, сразу же начинает пересылать своим друзьям, близким, родственникам – цепочка запущена. Единственный способ уберечь себя от такого рода тревог – внимательнее относиться к контенту в Сети, перепроверять информацию и доверять лишь проверенным источникам.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
В США рассказали, что Байден теряет способность говорить
Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
Американский президент Джо Байден постепенно теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий утверждает, что видел «миллион подобных отрывков за последние годы», передает РИА «Новости».
«Сейчас он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», – пояснил он.
Карлсон также отметил, что по его собственному наблюдению, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.
«Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», – добавил ведущий.
Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.
Переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик
Источник: Переговоры по продлению «зерновой сделки» зашли в тупик
Переговоры по продлению «зерновой сделки», срок действия которой истекает 18 марта, зашли в тупик, сообщил знакомый с ходом обсуждения источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Турция и ООН не останавливали переговоры, обсуждаются различные варианты и инициативы, однако «создалась тупиковая ситуация». По его словам, в настоящее время неясно, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти моменты, отметил источник, должны быть урегулированы в сжатые сроки.
При этом источник не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.