Молдавия попросила ЕС прислать в страну гражданскую миссию по безопасности

Молдавия запросила Евросоюз отправить гражданскую миссию по безопасности.

Правительство Молдавии ведет переговоры с Брюсселем об отправке в страну гражданской миссии по безопасности, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

По его словам, миссия, которая может быть отправлена в Кишинев, должна помочь учреждениям укрепить способность противостоять гибридным угрозам, передает РИА «Новости».

Попеску считает, что республике необходимо активизировать сотрудничество с ЕС в сфере безопасности и обороны.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что совет Евросоюза изучает возможность отправления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия.

Тем временем Москва призвала Кишинев прекратить антироссийскую риторику из-за Приднестровья.