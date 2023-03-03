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Посол РФ в Лондоне заявил, что западные танки не представляют угрозы для России на Украине
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Танки, которые Киев должен получить от Запада, не представляют угрозы для России в отличии от оружия дальнего радиуса действия, которые обещает Лондон, заявил посол России в Британии Андрей Келин.
По его словам, вооружение дальнего радиуса действия более опасно, так как может достигнуть целей на территории России. Келин уточнил, что все страны воздержались от поставок такого оружия, Лондон же обещал отправить.
«И мы уверены, что это оружие будет использоваться против гражданских целей», – сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что во избежание обстрела гражданских объектов Россия будет вынуждена продвигаться вглубь Украины, отодвигая линию фронта. Келин заявил, что Запад таким образом сам разрушит Украину.
Ранее о последствиях отправки дальнобойного оружия Киеву предупреждал президент России Владимир Путин.
Также Келин подчеркнул, что Китай не поставляет в Россию вооружение, Москве достаточно своего оружия.
Говоря о приостановке участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, Келин заявил, что Россия вернется в ДСНВ, когда США откажутся от цели стратегического превосходства.
Напомним, о выходе из Договора Владимир Путин заявил 21 февраля в послании Федеральному собранию.
Ветеран «Альфы» назвал три вероятные фазы операции против украинской ДРГ в Брянской области
Ветеран «Альфы» Демидкин: Участники украинской ДРГ в Брянской области обрекли себя на неминуемое уничтожение
Очевидно, что теперь России придется задуматься об ужесточении контроля за прифронтовыми территориями. Сейчас же украинская ДРГ обрекла себя на неминуемое уничтожение, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Виталий Демидкин, комментируя проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области.
«Вдоль пограничной заставы есть определенная территория, которая контролируется не только камерами, но и сотрудниками погранслужбы. Отряды выставлены на дистанции в 50–200 километров в зависимости от зоны границы», – рассказал ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Они обязаны проводить регулярный осмотр рубежей. Кроме того, на приграничных территориях есть контрольно-следовая полоса, на ней отпечатываются следы тех, кто пересекает границу в неположенном месте», – объясняет собеседник.
«Данные о том, что перед непосредственным проникновением ДРГ были выведены из строя камеры наблюдения, выглядят достаточно правдоподобными. Некоторое время назад сообщалось, что близ этих территорий активно летали украинские дроны. Вероятно, они и отключили устройства», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас необходимо срочно задуматься над тем, как предотвратить подобные проникновения впредь. К сожалению, мы вынуждены признать, что поставить пограничника, полицейского или росгвардейца через каждый километр не получится. Но серьезную помощь могут оказать БПЛА – за счет них можно осуществлять практически непрерывный контроль за территорией», – рассуждает собеседник.
«Пока нет точных данных о численности ДРГ. Но если брать порядок в 40 человек, то существуют отработанные механизмы по противодействию. Алгоритм состоит из трех компонентов: блокировка нежелательных элементов, попытка переговоров, особенно при наличии заложников, а затем – уничтожение», – указывает он.
«Это три постулата, но у каждого из них есть огромное число нюансов и тонкостей. И зачастую действовать приходится не столько в рамках четкого алгоритма, сколько в зависимости от ситуации. Если информация о заложниках подтвердится, это серьезно усложнит процесс ликвидации противника», – замечает эксперт.
«Так или иначе, основная цель этого проникновения – дестабилизация. Вылазка направлена на то, чтобы пустить пыль в глаза Западу. Украина пытается показать, что может свободно пересекать российскую границу, когда заблагорассудится. Но де-факто участники ДРГ обрекли себя на неминуемое уничтожение», – заключил Демидкин.
Ранее стало известно, что на граничащую с Украиной территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Как уточнили в ФСБ, сейчас в Климовском районе региона проводится операция. Диверсанты вооружены. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что соответствующие ведомства тщательно расследуют произошедшее в Брянской области, необходимо выяснить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
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ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину
ФСБ: Напавших на Брянскую область боевиков выдавили на Украину и нанесли по ним артудар
Напавших на Климовский район Брянской области выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Вылазку украинских националистов пресекли, во избежание жертв среди мирного населения и нанесения ущерба их выдавили на территорию Украины, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
В службе уточнили, что по выдавленным боевикам нанесли массированный артиллерийский удар.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин заявил, что это нападение – террористический акт, и указал, что оно было совершено на мирных жителей.
Эксперт назвал вариант ответа России на теракт Украины в Брянской области
Эксперт: На теракт под Брянском Россия должна ответить давлением в Черниговской области
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Атаковавшая Брянскую область украинская ДРГ в своей риторике и действиях схожа с группой террориста Шамиля Басаева, их действия требуют от России решительного ответа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее украинские боевики атаковали два села в Брянской области.
«Украинская ДРГ проникновением в Брянскую область пыталась прощупать нашу границу, вскрыть возможные бреши в обороне и посмотреть на нашу реакцию», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Обращает на себя внимание и видео, которое появилось в Сети от лица диверсантов. Эти неовласовцы в своей риторике и действиях схожи с террористом Шамилем Басаевым. Он тоже говорил, что не борется с российским народом», – заметил спикер.
«Вероятно, подобная вылазка потребует от нас ответных действий, включая усиление давления на противника в районах Черниговской области. Но здесь необходимо исходить из военной целесообразности. Важно, чтобы наши действия показали реальный военный результат», – указал собеседник.
В четверг стало известно о проникновении на территорию Брянской области диверсионно-разведывательной группы. Как уточнили в ФСБ, в Климовском районе региона проводится операция. В силовых структурах также сообщали, что боевики атаковали сразу два села – Любечане и Сушаны.
Президент России Владимир Путин назвал атаку в Брянской области терактом. «Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. И открыли огонь по ним», – отметил президент.
Как сообщили в силовых структурах, «бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками». В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в Климовском районе ведется разминирование, на месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «максимально жестко разобраться» с диверсантами, а также привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России.
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В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
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В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
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Россия начала разработку нового вида военных операций для защиты от США
Генерал РВСН Фазлетдинов заявил, что Москва разрабатывает новый вид операций для защиты от США
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В России ведется разработка нового вида военных операций с возможностью использования ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в издаваемом Минобороны российском журнале для военачальников «Военная мысль».
Авторы статьи замкомандующий РВСН Игорь Фазлетдинов и полковник в отставке В. Лумпов заявляют, что США планируют уничтожить Россию посредством «стратегической многосферной операции», а именно – ядерным оружием, передает РИА «Новости».
В публикации уточняется, что Пентагон предусматривает «поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения».
В связи с этим в России активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения воздушных сил: операция стратегических сил сдерживания.
В статье поясняется, что операция «предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».
По мнению авторов публикации, целями такой операции станут отражение мгновенного глобального удара США и НАТО, а также подавление американской глобальной системы ПРО для исключения возможности уничтожения в воздухе российских баллистических ракет. Финальным этапом операции предполагается нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
При этом военные авторы подчеркивают, что предотвращение начала агрессии со стороны США может быть возможным при убедительной демонстрации, что Москва способна обеспечить сдерживание хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
Из статьи следует, что Москве необходимо разработать инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба и неотвратимость получения для Штатов неприемлемого для себя ущерба.
МИД отреагировал на информацию о поставках боеприпасов из Сербии на Украину
Россия заявила об отслеживании новостей по поставкам боеприпасов из Сербии на Украину
Российская сторона наблюдает за сведениями о возможных поставках боеприпасов из Сербии киевскому режиму, необходимы факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия обратила внимание на дискуссию вокруг этого вопроса в Народной скупщине (парламенте) Сербии, поступающая информация вызывает у Москвы обеспокоенность, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
«Это слишком серьезный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу – необходимо опираться на факты», – указала она.
Ранее New York Times заявила, что британское Минобороны при участии других посредников якобы закупает для Киева боеприпасы на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Путин назвал терактом атаку в Брянской области
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Нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области – это террористический акт, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками образовательной программы «Школа наставника».
«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – цитирует президента ТАСС.
На пограничную с Украиной территорию Брянской области прошла диверсионно-разведывательная группа. В ФСБ пояснили, что в Климовском районе региона идет операция, у нападавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два села – Любечане и Сушаны.
В Кремле действия украинских боевиков назвали террористической атакой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что профильные ведомства занимаются расследованием нападения, нужно установить, кто именно совершил диверсию.
При этом Песков пока не располагает информацией, будет ли изменен статус специальной военной операции в связи с атакой на российский регион.
Ракета ПВО Украины упала на жилой дом в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о жертвах из-за падения ракеты ПВО ВСУ на жилой дом в Запорожье
В Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.
По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали.
Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.
Украинские диверсанты обстреляли автомобиль в Брянской области
Прибывшая на территорию Климовского района Брянской области украинская диверсионная группа обстреляла автомобиль, погиб человек, ранен ребенок, сообщает глава региона Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он указал, что диверсанты проникли в село Любечане, где обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен десятилетний ребенок, он доставлен в больницу, получает необходимую помощь.
Другая атака была совершена ВСУ на Климовский район в селе Сушаны, где в связи со сбросом украинского беспилотника загорелся жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, повреждены два домовладения.
По информации главы региона, на месте работают российские военные для ликвидации диверсионной группы.
Эксперт назвал главное направление санкционного удара США по Китаю
Китаист Маслов: Россия может облегчить Китаю жизнь под санкциями США
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Запад планирует нанести Китаю серьезный ущерб с помощью новых санкций. Однако благодаря сотрудничеству с Россией, Пекин преодолеет образовавшиеся проблемы. К тому же Поднебесная способна ответить США и их союзникам. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил китаист Алексей Маслов. Ранее стало известно о планах Вашингтона ввести ограничения против КНР.
«Санкции со стороны США могут создать Китаю серьезные проблемы. Ограничения, скорее всего, коснутся нескольких направлений. Во-первых, главный удар на себя примет технологическая сфера. Будут наложены запреты на экспорт и импорт в КНР запчастей для создания мобильных телефонов и компьютеров», – считает Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
«Большое число ИТ-гигантов Поднебесной высоко котируются на биржах США. Чтобы снизить показатели конкурентов, Штаты инициируют новые ограничения на ввоз продуктов таких компаний, как Huawei, ZTE и Lenovо. В целом такая работа ведется Вашингтоном в течение последнего месяца», – отмечает эксперт.
«Во-вторых, пострадает энергетическая сфера. Многие компоненты американского производства используются на китайских электростанциях. Также Соединенные Штаты являются важным поставщиком СПГ в КНР. Однако Пекин понимает сложность ситуации, поэтому уже сейчас работает над диверсификацией закупок», – подчеркивает собеседник.
«В-третьих, Поднебесная – крупный импортер продуктов питания. Большая часть продовольственных закупок Китая приходится именно на США. В-четвертых, большое число студентов из КНР обучаются в лидирующих университетах Великобритании и Соединенных Штатов. В теории, Запад может ограничить поток молодежи из Китая», – акцентирует Маслов.
«Вместе с тем Пекин наращивает сотрудничество с Россией, что облегчит его существование под санкционным давлением. В частности, Москва может нарастить поставки энергоресурсов и еще больше укрепить образовательные связи. Если Штаты запретят преподавателям выезжать в КНР, то мы способны предложить высококвалифицированных специалистов на замену», – рассказывает эксперт.
«Однако Москва не всесильна: в области высоких технологий и биофарма полностью заменить Запад не удастся. В частности, Китай давно сотрудничает со странами ЕС в сфере кибербезопасности. Если ограничения коснутся данного направления, то Поднебесной придется рассчитывать только на усилия собственных инженеров», – рассуждает собеседник.
«Важно понимать, что уже несколько лет Пекин живет под давлением со стороны США. Китай уже приспособился к новой реальности. К тому же КНР занимает существенное место в глобальной экономической системе. Им есть чем ответить. В частности, Поднебесная может наложить ограничения на поставки в страны Запада редкоземельных металлов», – считает эксперт.
«Более того, Пекин ежегодно инвестирует в страны ЕС около 40–50 млрд долларов. И если Китай решится на снижение поставок капитала в Европу, заменить его будет непросто. Однако главным ответом может стать выстраивание собственной макроэкономической структуры», – полагает собеседник.
«КНР может предложить миру альтернативные финансовые и банковские системы. Это станет большим ударом для США. Пекин также способен на более решительную политику «размежевания» Вашингтона и ЕС. Полагаю, что Китай в силах начать общаться с Европой без оглядки на Вашингтон», – резюмирует Маслов.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты неформально уведомляют союзников о возможности введения санкций против Китая. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что ограничения станут ответным шагом Запада, если КНР окажет военную поддержку России в рамках конфликта на Украине.
Подчеркивается, что США хотят заручиться поддержкой участников G7. В настоящий момент уже планируются консультации по данному вопросу, однако какие именно санкции будут предложены Вашингтоном, до сих пор неизвестно.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Примечательно, что тема санкций в отношении КНР стала использоваться Вашингтоном после публикации Китаем инициативы по мирному урегулированию противостояния Москвы и Киева. Напомним, американист Дмитрий Дробницкий рассказал, почему предложения Пекина не устраивают Соединенные Штаты.
При этом в Америке уже начали прибегать к экономическому давлению в отношении Поднебесной. Так, по словам замминистра торговли США Алан Эстевес, Вашингтон планирует ограничить количество современных полупроводников, выпускаемых южнокорейскими фирмами на территории Китая.
Также американская администрация начала изучать вопрос об отзыве экспортных лицензий, выданных поставщикам Штатов для продаж продукции компании Huawei Technologies Co. Помимо этого, ограничения коснулись разработанного в КНР приложения TikTok, которое, по мнению правительства Штатов, является «угрозой национальной безопасности США».
О санкциях против КНР размышляют не только в Вашингтоне. Так, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 решил «донести» до каждого коллеги, в том числе из Китая, что страны, которые будут оказывать военную помощь России, столкнутся с «последствиями».
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ФСБ: Ситуация в Брянской области под контролем правоохранительных органов
ФСБ: В Брянской области нашли множество взрывных устройств, ведется разминирование
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В Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
На месте обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, ведется их разминирование, заявили в ЦОС, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что ситуация в населенных пунктах района находится под контролем правоохранителей, проводится проверка и осмотр местности.
В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.
Напомним, президент Владимир Путин охарактеризовал нападение диверсантов в приграничном районе Брянской области как террористический акт. Он подчеркнул, что нападение произошло на гражданских лиц с детьми.
В ФСБ ранее уточняли, что в Климовском районе региона проводится операция, у атаковавших есть оружие. В силовых структурах также сообщали, что противник атаковал сразу два поселка – Любечане и Сушаны.
Российские войска за сутки уничтожили 640 украинских военных
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В последние сутки российские военные на шести направлениях уничтожили более 600 украинских военных, сообщили в Министерстве обороны России в четверг.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск артиллерией, авиацией, тяжелыми огнеметами поразила противника у населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Ольшана (Харьковская область), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На этом направлении уничтожено более 50 украинских военных и два автомобиля. У поселка Красное Первое (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила ВСУ у поселков Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР), уничтожено до 160 украинских военных, семь боевых бронированных машин, САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении уничтожено порядка 270 украинских военных, шесть БМП, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. У Авдеевки (ДНР) уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ у города Угледар (ДНР), Малая Малая Токмачка и Каменское (Запорожская область). На этих направлениях украинская сторона потеряла до 80 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военных, 30 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», у поселка Токаревка (Херсонская область) уничтожен склад с боеприпасами 123-й бригады теробороны.
В прошлые сутки российские военные поразили три украинские ДРГ у Новоселовского в ЛНР и Тимковки в Харьковской области.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
По его словам, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби уточнил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Ранее Блинкен рассказал, что призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и остановить спецоперацию на Украине. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
СБУ устроила массовые облавы в Запорожье
Рогов: Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье
Украинские спецслужбы устроили массовые облавы в городе Запорожье в поисках пророссийски настроенных граждан, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, четыре последних дня в городе Запорожье идут массовые облавы, людей задерживают за посты в соцсетях, в которых они задают вопросы, почему война началась еще в 2014 году, всех задержанных объявили «агентами Кремля», передает РИА «Новости».
По его словам, киевский режим пытается запугать жителей города Запорожья, которые устали бояться.
Ранее Рогов рассказал, что взрывы прогремели в ночь на четверг на военных объектах украинских военных в подконтрольном Киеву городе Запорожье.