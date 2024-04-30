«Укрэнерго» предупредило о дефиците электрогенерации на «долгие месяцы»

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий предупредил о дефиците электрогенерации на Украине в течение «долгих месяцев»

Tекст: Антон Антонов

Кудрицкий заявил об «острой нехватке генерации». По его словам, погодные условия могут временно улучшать положение, но «в целом ситуация очень сложная». Кудрицкий сообщил, что «тепловой и гидрогенерации» нанесен «чрезвычайно большой» ущерб, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Он указал, что «дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие-долгие месяцы». Как подчеркнул глава «Укрэнерго», «это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и, безусловно, всего следующего отопительного сезона», передает ТАСС.

Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей. Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши.

