29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
«Укрэнерго» предупредило о дефиците электрогенерации на «долгие месяцы»
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий предупредил о дефиците электрогенерации на Украине в течение «долгих месяцев»
Дефицит генерации электроэнергии на Украине будет давать о себе знать еще долгие месяцы, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Кудрицкий заявил об «острой нехватке генерации». По его словам, погодные условия могут временно улучшать положение, но «в целом ситуация очень сложная». Кудрицкий сообщил, что «тепловой и гидрогенерации» нанесен «чрезвычайно большой» ущерб, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Он указал, что «дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие-долгие месяцы». Как подчеркнул глава «Укрэнерго», «это будет касаться как мая, так и летних месяцев, и, безусловно, всего следующего отопительного сезона», передает ТАСС.
Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей. Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши.