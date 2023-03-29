Москалькова направила обращение в МОК и ООН в защиту российских спортсменов

Обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и президенту МОК Томасу Баху в защиту российских и белорусских спортсменов направила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, для допуска к Олимпийским играм в Париже МОК выдвинул условия, нарушающие права и свободы спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта».

В защиту прав российских и белорусских спортсменов направлено соответствующее обращение, написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Напомним, исполком МОК рекомендовал допускать до международных стартов спортсменов из России, которые не поддерживают СВО, не рассматривать команды из России как участников международных соревнований в игровых видах спорта и не допускать спортсменов, связанных с ВС и органами безопасности.

Ранее власти Польши заявили, что выступают против участия россиян в Играх в Париже. В МИД страны отметили, что не видят причин для снятия запрета участвовать командам из России и Белоруссии. Однако польский тренер по гребле высказался против этой идеи.