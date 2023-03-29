Детский омбудсмен анонсировала появление в ДНР передового реабилитационного центра

При поддержке руководства Донецкой народной республики и меценатов в регионе может открыться реабилитационный центр со всеми передовыми технологиями, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки.

«У нас есть дети, которые пострадали во время прилетов или наступили на (мины) «лепестки». Мы регулярно их видим в травматологии, занимаемся их протезированием. У детей должна быть возможность постоянной реабилитации. И не только медицинской, но и социальной. Надеюсь, что в ДНР откроем реабилитационный центр со всеми передовыми технологиями», – приводятся ее слова на сайте детского омбудсмена.

Львова-Белова посетила ряд социальных учреждений Донецкой народной республики, которым оказывается поддержка в рамках проекта «Счастливое детство». Проект реализуется совместно детским омбудсменом и Благотворительным фондом святителя Василия Великого, основанным Константином Малофеевым.

«Безусловно, самое ценное, что мы сейчас можем дать детям, – это забота и внимание. Шахтерский детский дом-интернат попал в перечень интернатов, которым оказывается материальная помощь. Для нас важно обновить инфраструктуру. Понимаем, что за восемь лет постоянных обстрелов, военных действий многое требует ремонта», – сказала Львова-Белова.

Вместе с уполномоченным в дом-интернат приехала команда высококвалифицированных детских врачей, среди которых реабилитолог, невролог, специалисты по орфанным заболеваниям и паллиативной помощи. «Наша задача, чтобы врачи не просто посмотрели детей, поработали с медицинским персоналом учреждения, но и дали конкретные рекомендации, которые улучшат качественно жизнь детей», – сообщила детский омбудсмен.

Совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и народным артистом РФ Григорием Лепсом Львова-Белова посетила детей и бойцов Республиканского травматологического центра в Донецке. В зале больницы состоялся благотворительный концерт Лепса – это совместный проект Уполномоченного и российского артиста. «Приятно, когда тебя ждут, приятно, когда тебя встречают. Иногда для людей такая встреча лучше, чем таблетка, потому что музыка лечит», – сказал певец.

Также Львова-Белова навестила воспитанников Республиканского специализированного дома ребенка, в котором находятся дети в силу различных жизненных обстоятельств.

Детский омбудсмен провела совещание с руководителями региональных ведомств, посвященное реализации республиканского проекта «Формируя будущее: дети Донбасса – в семье». По данным Государственной службы по делам семьи и детей ДНР на 7 марта 2023 года, в социальных учреждениях региона проживают 112 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обсуждался и вопрос подключения республики к Федеральному банку данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Уполномоченный отметила, что ДНР станет первым регионом, который подключат к банку.