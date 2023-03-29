Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Долуда вручил награды 18 казакам-инструкторам отряда «Кубань»

Казаки-инструкторы специального учебного центра «Кубань» получили ведомственные награды от атамана Всероссийского казачьего общества и зампреда думского комитета по делам национальностей Николая Долуды.

Казаки-добровольцы отряда «Кубань» в настоящее время проходят на полигоне боевое слаживание. В ходе поездки Долуду сопровождал атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Казаки продемонстрировали атаману ВсКО полученные под руководством инструкторов навыки тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, топографической подготовки, а также умение управлять беспилотными летательными аппаратами.

Всероссийский атаман отметил высокий уровень подготовки казаков-добровольцев на территории специального учебного центра «Кубань».

«От боевого опыта и профессионализма инструктора зависит степень боеспособности на передовой каждого, отдельно взятого бойца и эффективность подразделения в целом. Я благодарен инструкторам «Кубани». Свой богатый опыт участия в локальных конфликтах, включая и спецоперацию, вы передаете казакам – пахарям, водителям, учителям, инженерам, которые по собственной воле оставили семьи, дома, работу, чтобы подставить плечо товарищам и защитить интересы Родины в Донбассе», – сказал Долуда.

За высокий профессионализм и ответственный подход к решению серьезной государственной задачи по подготовке добровольцев к СВО и боевое слаживание казачьих войсковых отрядов Всероссийский атаман вручил нагрудные кресты «За заслуги перед российским казачеством» 1 и 2 степени 18 казакам-инструкторам учебного центра «Кубань».

«Кубанское казачье войско сформировало три отряда из 13, в которых выполнили и выполняют боевые задачи 4,5 тыс. казаков. Такого количества бойцов нет ни в одном войске. Честь и хвала атаманам и кубанским казакам. Победа будет только за нами, другого быть не может. Спасибо за смелость и патриотический долг перед Родиной», – сказал Долуда.

На территории специального учебного центра «Кубань» проходят подготовку к участию в специальной военной операции свыше сотни казаков-добровольцев из Краснодарского края и Республики Адыгея.