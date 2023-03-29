Мадрид обещал передать Украине первые шесть танков Leopard «сразу после Пасхи»

Pais: Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard «сразу после Пасхи»

Мадрид передаст Украине первые шесть танков Leopard «сразу после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля, точная дата не называется, пишет Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Как сообщает издание, Испания направит на Украину шесть танков Leopard A4 сразу после Пасхи, они уже прошли ремонт и участвуют в учениях по стрельбе, затем они будут переправлены морем в Польшу, где будут переданы Киеву, передает РИА «Новости».

По данным Pais, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard A4, состояние этой партии боевых машин хуже первой, поэтому на их ремонт уйдет больше времени, а стоимость восстановления обойдется дороже (сейчас на один танк власти потратили около 684 тыс. евро).

Ранее министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что правительство Испании намерено поставить Украине шесть танков Leopard.