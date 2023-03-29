ВС России уничтожили четыре ДРГ ВСУ под Купянском

Группировка войск «Запад» уничтожила четыре ДРГ ВСУ на Купянском направлении

Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, а также сорвали три переброски резервов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили четыре ДРГ противника из состава 103-й бригады теробороны, 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад, а также сорвали три переброски резервов возле Масютовки и Гряниковки, передает ТАСС.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов противника недалеко от Берестового и минометный расчет под Масютовкой.

По данным Зыбинского, артиллерийские расчеты огнем САУ «Мста-С» с применением высокоточных боеприпасов «Краснополь» уничтожили польскую гаубицу Сrab и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» рядом с урочищем Волчьим и Берестовым.

Ранее Зыбинский сообщил, что ВС России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на Купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ.