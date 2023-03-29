Полянский: Киев и Анкара не выступили против продления «зерновой сделки» на 60 дней

Киев и Анкара не уведомляли Россию о том, что они против состоявшегося продления на 60 дней «продуктовой сделки», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что Россия продлила 18 марта «продуктовую сделку» на 60 дней, передает РИА «Новости».

Полянский отметил, что если Турция и Украина были не согласны с этим, то должны были уведомить Россию в письменной форме, сделка на этом завершилась бы, но этого не произошло, поэтому она продлевается на 60 дней.

Дипломат указал на проблему блокирования российского экспорта: европейские страны и США должны направлять компаниям письма, чтобы те не опасались санкций.

Как отметил Полянский, Москве не в чем упрекнуть генсека ООН и его команду, но реальных результатов на данном этапе нет.

«Я думаю, что мы были достаточно терпеливы. Вот почему мы согласились продлить эту зерновую сделку на 60 дней, что не является спорным моментом и что также предусмотрено в тексте сделки. Нам решать, на какой срок ее продлевать», – добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что Россия дала согласие на продление «зерновой сделки» на 60 дней.