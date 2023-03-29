|
|
После ликвидации двоих преступников в Гудермесе возбуждено дело
СК по Чечне возбудил дело после ликвидации двоих преступников в Гудермесе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Следственный комитет (СК) России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело после ликвидации двоих преступников в Гудермесе.
Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), отмечается на сайте СК по Чечне.
В ведомстве отметили, что ночью 28 марта в Гудермесе сотрудники правоохранительных органов проводили проверку оперативной информации о присутствии неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений. В ответ на требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, сложив оружие, двое находившиеся в доме вооруженных мужчин открыли стрельбу. Ответным огнем они были уничтожены.
Следствие уже установило личности нападавших: ими оказались жители Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, между собой они являлись родственниками, однако степень родства не указывается.
Позднее на месте происшествия были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации боевиков в частном секторе Гудермеса.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
|
|
США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
На Луне нашли возобновляемый источник воды
|
|
В доставленных на Землю китайской миссией в 2020 году образцах с лунной поверхности найден новый возобновляемый источник воды, получаемый при помощи солнечного ветра, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.
Ударные стеклянные шарики могут хранить много воды, получаемой из солнечного ветра на Луне, это показали прямые измерения водохранилища поверхностного стока лунной воды, указали исследователи в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».
Эта вода фиксировалась в стеклянных гранулах лунной грязи, которая формируется при столкновении с метеоритами, передает Associated Press. Такие шарики нашли в образцах, привезенных с Луны китайской миссией в 2020 году.
Исследование проводили на случайно отобранных 32 гранулах, их размер составляет от одного до нескольких волосков в ширину, при этом гранулы могут постоянно выделять воду при столкновении с молекулами водорода в солнечном ветре.
Подобных гранул очень много, но их сложно добывать, заявил один из участников исследования Хэцзю Хуэй из Нанкинского университета.
Пока не ясно, будет ли такая вода безопасна для употребления.
На железнодорожных путях в Новой Москве нашли обломки беспилотника
В столице нашли обломки некоего аппарата, предполагается, что это может быть беспилотник, сообщили источники в правоохранительных органах.
Обломки беспилотника нашли возле железнодорожных путей в поселке Свитино в Новой Москве, сказал собеседник ТАСС.
В результате падения аппарата никто не пострадал. Его нашел местный житель, он сообщил о находке в правоохранительные органы. На месте работают следователи.
Ранее украинская сторона попыталась атаковать самолет беспилотником Ту-141 «Стриж», но его систему навигации вывели из строя комплексом РЭБ «Поле-21», аппарат упал и взорвался в Тульской области.
В США сообщили о провале испытания гиперзвуковой ракеты
Министр ВВС США сообщил о провальном последнем испытании гиперзвукового вооружения
Последнее испытание гиперзвукового вооружения по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), оказалось провальным, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе выступления в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
По его словам, испытание прошло «только что» и не имело успеха. Кендалл пояснил, что военные не получили ожидаемые данные, которые были нужны после испытания, передает ТАСС.
Между тем в январе США провели успешный испытательный полет гиперзвуковой ракеты версии Lockheed Martin.
Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
|
|
За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.
«Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.
«Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.
«Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.
Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.
Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
В Роскосмосе раскрыли основные возможности будущей ракеты-носителя «Корона»
Российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» позволит доставлять груз на орбиту и возвращать его обратно, заявили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.
Во вторник на совещании в ГРЦ имени академика Макеева обсуждалась научно-исследовательская работа по подтверждению ключевых технологий проекта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
В ходе докладов были озвучены ключевые конструктивные решения, проектный облик основных частей ракеты, планируемые работы по подтверждению технологий и созданию макетов и моделей.
Главным преимуществом ракеты должна стать низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность возврата грузов с орбиты в объемах, сопоставимых с массой выведения, и дозаправка и ремонт объектов на орбите.
Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявлял в феврале, что планируемая кратность применения такой ракеты должна составить до 100 раз.
Трансгендер расстрелял детей в американской школе
В США трансгендер устроил стрельбу в школе: погибли трое детей и трое взрослых
|
|
В начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых, сообщает полиция.
По информации правоохранительных органов США, стрелок планировал устроить расправу в нескольких объектах, это преступление было спланировано заранее, передает «Комсомольская правда».
Известно, что преступник после ЧП заявил, что ненавидит учебное заведение, «в котором пришлось учиться».
Как заявили в полиции, преступнице 28 лет, ее зовут Одри Хейл, она проходила обучение в этой школе. Уточняется, что при рождении и во время учебы она была девочкой, позднее когда-то совершила трансгендерный переход, вследствие чего в жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.
Отмечается, что Хейл не была зафиксирована в полицейских протоколах, приобрела оружие на законных основаниях.
В сообщении правоохранителей указано, что прибывшие на место трагедии полицейские застрелили преступницу спустя 14 минут после первого поступившего в службу спасения звонка от одного из сотрудников школы с просьбой о помощи.
Как заявил на первой после трагедии пресс-конференции комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк, мотивом может являться отношение учебного заведения к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения).
В начале 2023 года в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад.
Пушков раскритиковал левых в США за попытки оправдать убийцу-трансгендера
Левые в США попытались оправдать женщину-трансгендера, которая устроила стрельбу в начальной школе американского города Нэшвилл, из-за того, что они приняли убийцу «не за того/ту, а за того/ту, кем… быть не хотел/не хотела», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Американские леваки пытаются оправдать убийцу-трансгендера, который из ненависти отправил на тот свет трех детей и их родителей в христианской школе в Нэшвилле. Оказывается, они его/ее приняли не за того/ту, а за того/ту, кем этот урод/уродка быть не хотел/не хотела. При том, что кто там кто, разобраться часто невозможно. Воистину Соддом!» – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила троих детей и троих взрослых.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
|
|
В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Депутат Бундестага заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
Депутат Бундестага Штеффен Котре заявил о вине США в подрывах «Северных потоков»
|
|
Отказ Запада поддержать в Совете Безопасности ООН российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках» свидетельствует об их желании не предавать огласке причастность США к подрывам, считает депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам защиты климата и энергетике Штеффен Котре.
По его мнению, если бы страны Запада исходили из того, что вина лежит на России, то одобрили бы резолюцию, передает ТАСС. Котре также выразил уверенность, что, по мнению Запада, правда не должна быть раскрыта.
«В ходе расследования давно установлена причастность США. Россия как пострадавшая сторона, конечно, сделала бы это достоянием гласности, чего Запад не хочет допустить», – сказал депутат.
Накануне СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на газопроводах и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.
Полковника Росгвардии задержали по делу о коррупции на 400 млн рублей
Депутат Хинштейн: По делу о коррупции задержан начальник отдела морского управления Росгвардии
По делу о поставке некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам задержан начальник отдела морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что Волков стал первым задержанным фигурантом коррупционного скандала, связанного с поставками некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. По его словам, причинен ущерб бюджету в размере 400 млн рублей, дома и в служебном кабинете у росгвардейца проведены обыски, он задержан на 48 часов. Депутат сообщил, что возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.
Ранее Реутовский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, обвиняемого во взяточничестве на сумму более 28 млн рублей.
Москва осудила участие генсека ООН Гутерриша в организованном США «саммите за демократию»
Спикер МИД Захарова: Москва сожалеет об участии Гутерриша в недостойном спектакле – саммите за демократию США
|
|
В России сожалеют об участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в «саммите за демократию» – организованном Соединенными Штатами «недостойном спектакле», заявила спикер МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что это мероприятие является второй попыткой администрации США созвать конференцию для формирования коалиции «демократических государств», учитывая то, что ведущую роль исполняет сам Вашингтон, передает РИА «Новости».
«Верх лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в условиях, когда их репутацию даже сомнительной не назовешь: она разрушена полностью», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, само проведение подобных саммитов является проявлением неоколониальных практик во внешней политике США, где основными целями Вашингтона стало стремлением обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Москва решительно выступает против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве единственной «меры вещей», – заключила спикер МИД.
Ранее издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.