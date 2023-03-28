Лидер Pink Floyd решил подать в суд на власти Германии из-за отмены концерта

Фронтмен Pink Floyd Уотерс обвинил власти Германии в запрете концерта и давлении на группу

Лидер британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил власти Германии в давлении на музыкантов после отмены концерта во Франкфурте из-за подозрений в антисемитизме и решил добиваться разрешения шоу через суд, пишет издание Spiegel.

Концерты британской группы Pink Floyd были отменены во Франкфурте на фоне обвинений Уотерса в антисемитизме, при этом музыкант пообещал «ответить на вопиющую попытку заставить его замолчать», передает Life.

Лидер Pink Floyd заявил, что будет добиваться проведения шоу через суд, обвинив власти Германии в нарушении свободы слова.

Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.