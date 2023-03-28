Поврежденный метеороидом радиатор «Союза МС-22» сгорел в атмосфере

Патрушев: Россия не будет спасать США от распада

Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».

Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.

Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.

Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.

Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.

Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД