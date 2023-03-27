RuStore ввел функцию проверки устройств на вирусы с помощью технологий «Лаборатории Касперского»

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, смогут проверить собственные устройства на наличие вредоносных программ благодаря технологиям «Лаборатории Касперского», сообщили в пресс-службе компании VK.

В сообщении на сайте VK говорится, что пользователь в любое время может запустить диагностику вручную или отключить проверку в профиле в приложении RuStore. Если устройство заражено, при запуске последней версии стора в профиле появится информация о наличии вредоносного кода и потенциальной угрозы. Пользователь сам решает, как поступить с опасным приложением – удалить его или оставить. Если угроз не обнаружено, пользователю придет соответствующее уведомление.

Как отметил директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер, злоумышленники все время актуализируют свои схемы и разрабатывают новые зловреды, в том числе для мобильных устройств. «Это и рекламное, и шпионское, и сталкерское ПО, а также различные троянцы. Только в третьем квартале прошлого года наши решения предотвратили больше пяти миллионов атак на пользователей мобильных устройств в мире. Теперь мы объединились с RuStore, чтобы помочь обезопасить еще больше людей от многочисленных киберугроз», – сказал он.

В свою очередь операционный директор RuStore Илья Сверчков заявил, что в компании непрерывно работают над усовершенствованием систем безопасности для защиты пользователей. «Все доступные в магазине приложения проверяются вручную и автоматически на этапе модерации. Но существуют сторонние, неофициальные источники, из которых пользователи могут устанавливать приложения, они не всегда надежны. Приложения с вредоносным кодом могут выводить из строя функции смартфона, похищать информацию или следить за устройством. Дополнительная проверка безопасности позволит минимизировать риски и защитить личные данные», – отметил он.

Стандартно проверка будет проходить раз в сутки. Для проверки не запрашиваются ненужные разрешения и не анализируются личные данные пользователей. Функциональность доступна, начиная с версии RuStore 1.3.10 (166).

Для полноценной защиты данных на устройствах эксперты рекомендуют:

– скачивать приложения только на официальных ресурсах;

– использовать помимо базовой защиты, которую предлагает RuStore, надежное решение, которое предоставит дополнительный уровень защиты – в том числе от фишинга и скама;

– регулярно обновлять приложения – вместе с обновлениями разработчики выпускают патчи с исправлениями уязвимостей и ошибок;

– обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаете приложениям;

– использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что аудитория официального российского магазина приложений RuStore превысила 10 млн человек старше 12 лет.