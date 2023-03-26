Первый аист с GPS-передатчиком прилетел в Амурскую область

Представитель «АмурСоЭС» Сасин сообщил, что в Амурскую область вернулся с зимовки первый аист с GPS-навигатором

В Амурскую область прилетел с зимовки первый аист, за которым с помощью GPS-передатчика следили экологи, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС», координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин.

Сасин в своем Telegram-канале написал, что аист облетел кормные места вдоль Зеи, заглянул в Березовский заказник, на Астраханские луга и побродил в окрестностях Заречного и Владимировки, а затем полетел к месту, где уже гнездился в прошлом году, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, к сожалению, осенью его гнездо сгорело, и придется искать новое место и заново строить себе жилище. До этого птица, как предположил ученый, не хотела лететь из Китая в Приамурье из-за циклона, который принес снег, ветер и холод.

Кроме того, экологи подключили камеру видеонаблюдения за гнездом дальневосточных аистов в Березовском заказнике, добавил Сасин. Он рассказал о некоторых проблемах, которые возникли при установке. Камера, которая здесь стояла, оказалась неисправной, пришлось заменить ее на камеру, которую сняли с опоры ЛЭП около Тамбовки, поэтому в интернете это гнездо можно пока смотреть на веб-странице с Тамбовского гнезда, пояснил специалист.

Отмечается, что на сайте geocam.ru в скором времени произведут необходимые перенастройки и любители аистов смогут онлайн наблюдать жизнь в гнезде.