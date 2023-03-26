Путин ответил на вопрос о том, впадает ли Россия в зависимость от Китая

Путин: О зависимости России от Китая говорят завистники

Президент России Владимир Путин заявил, что о зависимости России от Китая говорят не скептики, а завистники. По словам главы государства, зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

В программе «Москва. Кремль. Путин» журналист Павел Зарубин заявил президенту России, что на фоне успешного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву существует много скептиков, которые утверждают, что Россия впадает в зависимость от Китая.

«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. У нас, знаете, сейчас не буду некоторые вещи воспроизводить, о которых мы говорили», – передает РИА «Новости» ответ Путина.

По его словам, на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.

«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы», – сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» сообщил, что главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине.

До этого издание Washington Post сообщило, что Россия и Китай являются крупнейшими стратегическими и военными соперниками США, российско-китайский альянс может изменить мировой порядок.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.