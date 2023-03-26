Пушков припомнил Байдену насмешку над сближением России с Китаем

Пушков припомнил Байдену насмешку над угрозой России «задружиться с Китаем» в ответ на расширение НАТО

Нынешний глава американского государства Джо Байден в 1999 году посмеялся над угрозой России «задружиться с Китаем», но теперь США не до смеха, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков напомнил в Telegram, как в 1999 году Байден «не без рисовки рассказал» об угрозе российских представителей «задружиться с Китаем», если НАТО продолжит расширяться на восток. Байден тогда заявил, что этот разговор рассмешил его. По версии Байдена, он, «еле сдерживаясь», ответил российским представителям: «Успехов в этом, парни! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном».

Как подчеркнул Пушков, сейчас «Вашингтону не до смеха», ведь у Москвы «получилось и с Ираном, и с Китаем», а в самих США такой союз «называют теперь главным вызовом для Америки». По словам Пушкова, США «сами и создали такой вызов».

Напомним, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Китай подогрел обсуждение возможного союза России, Ирана и Китая для противостояния США.