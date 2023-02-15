Как России, Ирану и КНР дружить против США

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15 февраля, среда  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Брюссель готовит захват власти на газовом рынке

ЕК проталкивает механизм совместных закупок газа MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой. И это удивительно, потому что объективных причин для столь экстремального прогноза эксперты не видят. Наоборот, Европа научилась жить в условиях минимальных поставок газа из России. Зачем же Еврокомиссия сгущает краски? Делает она это совсем не просто так.  Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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России предстоит изолировать Украину от НАТО

В сводках Минобороны РФ сообщается в основном об уничтожении на Украине западных образцов техники РИА Новости
Китайские аналитики считают, что Россия уже достигла целей спецоперации, потому что ВСУ более не способны воевать самостоятельно и полностью зависимы от поддержки НАТО. Однако российские эксперты говорят о преждевременности таких оценок. Более того, само понятие «демилитаризация Украины» с недавних пор требует уточнений. Подробности...
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Деньги Запада создали из Украины новую сущность

Металлургия была одним из столпов украинской экономики Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press
Украинская экономика переживает небывалый коллапс – рухнуло производство стали, ВВП упал на треть, обесценилась гривна, уехало трудоспособное население. Однако при всем при этом киевский режим продолжает функционировать, а золотовалютные резервы страны даже растут. Этот парадокс объясняется просто: перед нами, по сути, уже не Украина. Запад создал нечто совсем иное. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...

Зачем Джо Байден посмотрел наверх

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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России в США противостоит апокалиптическая секта неоконов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Надо понимать, что мы имеем дело с людьми, в общем-то, абсолютно сумасшедшими. Но печальный факт в том, что именно они захватили власть в крупнейшей стране западного мира и держат сегодня в заложниках весь мир. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Руководители Ирана и Китая будут обсуждать то, что касается и России
    		   15 февраля 2023, 17:30
    Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Возможно ли создание нового глобального геополитического союза, предназначенного специально для противостояния США? Уже можно встретить прогнозы, что таким союзом могла бы стать ось Москва – Пекин – Тегеран. Обсуждение этой темы подогрел начавшийся визит президента Ирана в Китай. Нужен ли такой союз всем трем участникам и особенно нашей стране?

    Еще до начала российской спецоперации на Украине американские эксперты предупреждали администрацию Байдена о том, что она должна выбрать, с кем конфликтовать: с Россией или с Китаем. Предупреждали, что конфликт на два фронта будет если не губителен, то как минимум очень затратен для Соединенных Штатов. В том числе и потому, что приведет к сближению России и Китая на антиамериканских началах – ведь у обеих держав не будет иного выхода.

    Собственно, это и произошло – за последний год российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень. И с точки зрения политической риторики, и с точки зрения экономики. Несмотря на опасения китайских компаний попасть под американские санкции и уход части сотрудничества в серые схемы, товарооборот за 2022 год вырос на 30%

    Однако проблема Вашингтона в том, что он рискует получить обострение даже не на два, а на три фронта. США сейчас находятся в конфликте не только с Россией и с Китаем (по причине системно взятого Вашингтоном курса на сдерживание КНР), но и с Ираном. Шансы на стабилизацию американо-иранских отношений через ядерную сделку минимальны, и Иран, если верить западным источникам, активно движется в сторону создания ядерного оружия. Это движение, вкупе с внутренней нестабильностью (вызванной в том числе и санкциями), а также рядом конфликтов на иранской границе может привести к прямой войне между США и Исламской Республикой.

    Тройственный союз?

    И неудивительно, что Иран, Китай и Россия на фоне общего неприятия американской политики и осознания неизбежности дальнейшей эскалации в отношениях с Соединенными Штатами начали сближаться друг с другом. Так, с 14 февраля с визитом в Китае находится президент Ирана Ибрагим Раиси.

    «Этот визит особенно примечателен на фоне ухудшающих отношений между Китаем и США и давних плохих отношений между США и Ираном. Обе страны объединяет неприятие американской гегемонии на международной арене, с которой мир уже прощается. Обе страны также выражают свое неприятие по поводу того, что американцы используют санкционное давление как политическое и экономическое оружие. Поэтому сотрудничество Ирана и Китая носит всесторонний характер, о чем говорит долгосрочный ирано-китайский договор, подписанный в Тегеране в марте 2021 года. Там на почти 20 страницах говорится о том, что Китай и Иран будут взаимодействовать во всех сферах, включая военную», – поясняет газете ВЗГЛЯД международник, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина.

    Эксперты-иранисты же отмечают, что на встрече с Ибрагимом Раиси Си Цзиньпин заявил о «поддержке Китаем территориальной целостности и неделимости Ирана». И добавляют, что таких «поддержек» в двусторонних отношениях раньше не было.

    «Чем беспринципнее действует Америка, тем ближе должны сближаться те, кто ищет стабильности и развития и альтернативных путей к процветанию», – цитирует немецкая Frankfurter Allgemeine китайские госканалы.

    Весной же ожидается визит товарища Си в Москву. Обсуждать, скорее всего, будут экономику, СВО – а также, возможно, военно-техническое сотрудничество. И учитывая теснейшее сотрудничество между всеми углами российско-китайско-иранского треугольника, эксперты снова заговорили о том, что этот треугольник, возможно, будет преобразован в ось Москва-Пекин-Тегеран. Ось условного сопротивления американцам. Что сейчас как раз и идет оформление этой оси.

    Причем речь не обязательно должна идти о каком-то формальном союзе с какими-то оборонными гарантиями и четкими обязательствами – достаточно просто теснейшей координации. «Главные противники Америки не являются союзниками в традиционном смысле этого слова, однако если они начнут действовать в унисон, то из них получится сверхдержава, чья мощь будет превосходить их совместные военные возможности, – писало еще в 2022 году издание Bloomberg. – Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах военных действий».

    Партнеры без обязательств

    Теоретически перспективы подобной оси есть. Сама возможность ее появления уже будет сдерживать Америку от каких-то резких шагов одновременно против трех держав, – однако ее оформление все-таки маловероятно. Даже в формате «унисонной дипломатии».

    Во-первых, потому, что как минимум две из трех держав – Иран и Китай – не готовы связывать себя формальными обязательствами, нарушающими свободу маневра. Даже Иран, который, казалось бы, сейчас очень нуждается в союзниках и инвесторах.

    «Да, Ирану очень нужен Китай. Что касается оси, то иранские прагматики понимают, до каких пределов с ними будут сотрудничать Москва и Пекин. Не питают иллюзии относительно прочности этих союзов, однако в то же время осознают, что их положение не позволяет им раскидываться никакими возможностями. А Китай – это большая возможность и для обхода санкций (которые с Ирана вряд ли в ближайшее время снимут), и для получения инвестиций», – поясняет газете ВЗГЛЯД журналист-международник Аббас Джума. – Когда в Иране говорят о каких-то осях, то имеют в виду лишь одну ось – это ось Сопротивления, которую Иран возглавляет и в которую входят сирийцы, Хезболла, Хамас, хуситы и т.п. Иных осей там не видят».

    Даже эта ось, сформированная по экзистенциальному для Ирана вопросу и, по сути, на иранские средства, уже не считается надежной – в том числе потому, что некоторые из ее представителей устали от иранцев, а некоторых перекупают саудовцы. Что уж говорить о других осевых конструкциях?

    Кроме того, все три страны активно сотрудничают не только друг с другом, но и с противниками друг друга. «Тот же Китай развивает отношения и с теми государствами, которые откровенно враждебны Ирану. Так, в декабре 2022 года товарищ Си посетил Саудовскую Аравию. И если сравнить товарооборот Китая с Ираном и Саудовской Аравией, то с последней он больше почти в 5 раз (16 миллиардов против 80 миллиардов долларов). Отчасти потому, что у саудовцев больше инвестиционных возможностей и меньше санкционных преград», – говорит Елена Супонина.

    Диверсифицирует отношения и Россия. Да, в отношении Китая возможности диверсификации ограничены Индией и, отчасти, Вьетнамом (другие враги Китая – та же Япония – оказались в списке противников России по украинскому вопросу), однако в отношении Ирана возможностей гораздо больше. Да, Россия активно помогала Ирану в Сирии – но ее действия в Тегеране также не могли считать полностью союзническими. «Была явная ось Москва-Тегеран по Сирии, в том числе и против Турции, которая воевала там против Башара Асада. Потом Москва привела в Москву сирийцев и турок, после чего начала их мирить. Иранцы подошли к этому с большой осторожностью», – делится в разговоре с газетой ВЗГЛЯД один из российских иранистов. И это помимо активно развивающихся отношений между Москвой и теми же монархиями Залива.

    В этой ситуации любое создание даже «унисонной оси» может привести не столько к мультипликации возможностей, сколько к ненужному никому обострению с другими странами. Для Китая это будет означать обострение отношений с Соединенными Штатами (не секрет, что Пекин сейчас всячески пытается уходить от усиления конфронтации с Вашингтоном), а для Ирана и России – прежде всего с Турцией.

    Да, Анкара долгое время пыталась выстраивать отношения с Тегераном и Москвой, создавать свой собственный незападный внешнеполитический курс. Пыталась наладить коммуникацию с Китаем, сближалась с ним – в частности, создавая транскаспийский коридор и продвигая свою инфраструктуру в Средней Азии.

    Однако сейчас, после разрушительного землетрясения, турецкие приоритеты могут поменяться.

    «Анкара будет занята вопросами восстановления, нормализации экономической ситуации. Основные мысли связаны с внутренними вопросами. И поэтому Турция становится более заинтересованной в укреплении связей с Западом, способным помочь в деле восстановления страны – а значит, она будет настороженно смотреть на взаимодействия других партнеров между собой, – поясняет газете ВЗГЛЯД заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД РФ Владимир Аватков. – Она становится Западом будущего евразийского мира, а значит должна будет учитывать позицию Запада в своих попытках встроиться в восточные линии».

    Так что оси пока нет. «О создании альянса или какого-то полноценного союза (в котором помимо этих двух стран будет еще и Россия, имеющая с обеими хорошие отношения) речи не идет. Скорее, речь идет о сотрудничестве по интересам и согласованных действиях на международной арене в рамках существующих организаций и соглашений.

    Так, в сентябре 2022 года Иран окончательно оформил свое членство в ШОС. Стороны развивают отношения, невзирая на окрики со стороны Вашингтона, и этого на данный момент, наверное, достаточно», – резюмирует Елена Супонина.

     
     
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