ГП выступила за контроль МВД над психически нездоровыми людьми

Генпрокуратура выступила за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми

Генпрокуратура выступает за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми, заявила замначальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ведомства Ирина Ребрина.

Как заявила Ребрина, выступая в комитете по безопасности Госдумы, Генпрокуратура выступила за то, чтобы органы МВД информировались о психически нездоровых граждан, передает ТАСС.

Она уточнила, что речь идет не о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения, а о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, «о получении информации от тех же соседей, близких родственников о том, как они живут, что у них в головах затевается».

Ранее сенаторы предложили передавать правоохранителям сведения о выпускниках школ с психическими отклонениями, чтобы избежать в дальнейшем вооруженных нападений на школы.