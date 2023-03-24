Майор запаса получил реальный срок за попытку сбежать за границу от СВО

Майору запаса Жилину дали шесть с половиной лет колонии за попытку сбежать за границу от спецоперации

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, опасаясь отправки в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.

По сообщению пресс-службы, суд признал Михаила Жилина виновным и назначил шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима с лишением воинского звания, передает РИА «Новости».

По данным суда, офицер, «опасаясь направления в зону проведения СВО», продал недвижимость, солгал командованию о своей нетрудоспособности и незаконно пересек границу России в обход пункта пропуска, но его задержали.

В суде не уточнили, был ли Жилин на момент преступления действующим военнослужащим или служил в части в качестве гражданского специалиста.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в паспортах россиян, которые уехали из страны после начала СВО и частичной мобилизации, надо ставить особую отметку.