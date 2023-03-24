Медведев объяснил, почему до сих пор пишет в Twitter

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему до сих пор пользуется Twitter, хотя в России доступ к соцсети ограничен.

По его словам, касательно вопроса использования Twitter, «нужно применять оружие врага«. Так, Twitter – полезный ресурс и надо им пользоваться, на Западе «начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают», передает РИА «Новости».

Также Медведев заверил, что будет и дальше писать в Twitter. «Надеюсь на Илона Маска, который является светочем борьбы за демократию в США и точно заслуживает присвоения внеочередного офицерского звания», – пошутил он.

Зампред Совбеза рассказал, что Telegram-каналы не читает систематически, однако интересуется постами военкоров.

«Просматриваю «поляну», бывает, или что-то присылают. Безусловно, интересуюсь тем, что происходит, что называется, «за ленточкой», то, что военные корреспонденты пишут, потому что там часто суровая правда жизни, которую не получишь из других источников», – пояснил он.

Резюмируя, Медведев добавил, что не подписан на анонимные каналы, так как у него нет на это времени.

Напомним, Twitter стал площадкой, где открыто переписываются Медведев и американский бизнесмен Илон Маск. Так, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими. Маск в свою очередь оценил «футуристический прогноз» Медведева.