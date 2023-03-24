Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова

Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».

При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.

«Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.

Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.

«Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.

Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.

«Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.

Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.