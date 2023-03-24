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Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова
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Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости».
При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации.
«Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС.
Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО.
«Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он.
Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента.
«Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он.
Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
Эксперт назвал варианты применения Киевом снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт Леонков: Запад отправляет ВСУ снаряды с обедненным ураном для уничтожения российских танков
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Боеприпасы с обедненным ураном достаточно эффективны при танковых баталиях. Но не исключено, что ВСУ могут использовать их и для поражения гражданских объектов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов».
«Запад уверен, что снаряды с обедненным ураном позволят ВСУ успешно расправляться с российскими танками. В данном случае речь идет о бронебойных боеприпасах, которые эффективно себя зарекомендовали в ходе многочисленный актов агрессии со стороны НАТО», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Данные снаряды применяются преимущественно в танковых баталиях. Также их можно использовать для стрельбы с закрытых огневых позиций по защищенным бронированным целям. Кроме того, мы видим, как ВСУ обстреливают гражданские объекты. Не исключаю, что боеприпасы будут использоваться и в этих целях», – подчеркивает эксперт.
«Пробиваемость снарядом с обедненным ураном намного выше, чем у обычных боеприпасов. Вне всяких сомнений, они способны наносить колоссальный урон, однако многое зависит и от оперативного искусства танковой команды. Если они попадут в руки профессиональных иностранных наемников, то ситуация может существенно осложниться», – акцентирует Леонков.
«В принципе, текущая ситуация еще раз показывает, что Запад готов идти ва-банк ради победы. Они совершенно не жалеют человеческие жизни и шаг за шагом эскалируют конфликт. Причем слова Вашингтона о безопасности снарядов с обедненным ураном можно ставить в один ряд с пробиркой Пауэлла. Они отравят людей и землю, им плевать на украинцев», – заключил Леонков.
В среду на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби охарактеризовал снаряды с обедненным ураном как «рядовой тип боеприпасов», которые применяют из-за бронепробиваемых свойств. Кирби сослался на исследования в области здравоохранения, которые якобы подтвердили отсутствие радиационной угрозы при применении такого типа вооружений, в связи с чем Штаты не относят их к ядерному оружию, пишет ТАСС.
В свою очередь зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев связал ежедневные поставки иностранного оружия на Украину с приближением ядерного апокалипсиса и угрозой ядерного конфликта. «Они до поры до времени не верили в степень решимости России… сделать то, что мы сделали, и они просчитались», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Посол России в США Анатолий Антонов также назвал слова американцев очередным бредом. «При использовании такого рода боеприпасов на землю оседает радиоактивная пыль. Она крайне токсична и не поддается обеззараживанию... Американцы это прекрасно знают, потому что они уже применяли это оружие в Ираке и Югославии. Жертвы страдали смертельными недугами, а их дети рождались с врожденными дефектами», – заявил он в Telegram-канале посольства.
Заявления о безопасности применения снарядов с обедненным ураном являются военным преступлением, добавил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его словам, после применения американцами и британцами подобных боеприпасов в Косово смертность от онкологии на этих территориях повысилась не только среди местного населения, но и в южных районах Сербии.
Китайские эксперты также назвали обедненный уран «грязной бомбой», которая является «постоянным пятном в послужном списке» США и НАТО. Применение такого вида оружия создаст плохой прецедент, поскольку обедненный уран создает «вред не только для солдат, но и для находящихся поблизости гражданских лиц, что значительно затрудняет послевоенное восстановление», считают эксперты издания Global Times.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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США решили передать Украине старые танки Abrams со складов Пентагона
Остин: США передадут старые отремонтированные танки Abrams из наличия в Пентагоне
США будут поставлять Украине танки Abrams со складов Пентагона, которые сначала переделают для экспорта, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
Остин заявил на слушаниях в Конгрессе, что танки Abrams для Украины будут взяты со складов, танки будут переделываться, чтобы они были пригодными для экспорта. По его словам, все это делается не в рамках новых закупок, танки не будут строить с нуля, передает РИА «Новости».
Ранее издание New York Times сообщило, что Соединенные Штаты решили отправить старые танки M1 Abrams на Украину осенью, ближе к концу года.
В Конгрессе США обвинили Россию в инциденте с БПЛА в Черном море
Конгрессмен Уильямс возложил на Россию ответственность за инцидент с американским беспилотником в Черном море
Палата представителей США должна осудить действия России из-за падения американского беспилотника в Черное море, соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса вынес конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс.
По его мнению, этот инцидент может угрожать национальной безопасности США, передает «Радио Sputnik».
В документе Уильямс возлагает на Россию ответственность и заявляет, что любые попытки России поднять американский БПЛА – угроза национальной безопасности Штатов.
Напомним, по данным Минобороны России, американский БПЛА MQ-9 Reaper, вопреки версии Вашингтона о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков»
Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия
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Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках».
В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать.
Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
Минфин США усомнился в способности России и Китая заменить доллар
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Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара в международных расчетах, однако добиться этой цели будет чрезвычайно сложно, выступила с утверждением глава Минфина США Джанет Йеллен.
В ходе выступления на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Йеллен заявила, что у России и Китая есть мотивация попытаться разработать систему, которая позволит избежать использования доллара. При этом она выступила с утверждением, что сделать это чрезвычайно сложно. Глава Минфина США выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его использование, передает ТАСС.
Йеллен подчеркнула, что США получают значительную выгоду от того, что доллар является мировой резервной валютой, так как это важный способ снизить стоимость займов, которые правительство Соединенных Штатов выплачивает по своему долгу. Она также признала, что широкое использование доллара в транзакциях облегчает способность США вводить санкции.
Глава Минфина США отказалась комментировать идею создания многополярного мира. При этом она заверила, что Соединенные Штаты работают с другими странами для того, чтобы обеспечить справедливое отношение к американскому бизнесу в международной торговле.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что наступление дефолта в США приведет к утрате доверия к Соединенным Штатам и к американскому доллару в качестве резервной валюты.
Захарова высмеяла планы США повысить потолок госдолга
Захарова: Потолки – новое дно американской экономики
Стоящие на грани дефолта Соединенные Штаты стремятся только к увеличению собственного кредита, при этом желая «остаться в лидерах», прокомментировала спикер МИД Мария Захарова призыв министра финансов США Джанет Йеллен согласовать повышение потолка госдолга Конгрессом.
В своем Telegram-канале она написала, что банкроты в США хотят «напечатать еще больше денег», чтобы увеличить кредит и остаться при этом в «лидерах».
«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться «Потолки – новое дно американской экономики», – отметила она.
Спикер МИД подчеркнула, что наступление дефолта в Соединенных Штатах приведет к утрате доверия со стороны международных партнеров к стране и к доллару в качестве резервной валюты.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления дефолта в стране. Он обвинил республиканцев в Палате представителей в намерении «взять экономику США в заложники». Республиканская партия, которая сейчас контролирует Палату представителей, традиционно скептически относится к поднятию лимита долга.
Блинкен: США готовы к дипломатии с Россией при обоюдном желании
Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов к дипломатии с Россией по Украине, но не видит желания Москвы
США открыты для конструктивной дипломатии с Россией в целях прекращения украинского конфликта, но Москва не проявляет признаки готовности к такому взаимодействию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США заявил, что в случае, если Вашингтон увидит, что Россия готова к дипломатии и завершить «агрессию» на Украине, то «мы набросимся на эту возможность», передает РИА «Новости».
При этом, как подчеркнул Блинкен, сейчас Вашингтон не видит со стороны Москвы признаков готовности завершить спецоперацию на Украине.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
До этого Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Медведев призвал не преувеличивать значение БПЛА в ситуации на Украине
Зампред Совбеза Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников в украинском конфликте
Не нужно преувеличивать значение БПЛА в украинском конфликте, основные сражения проходят с участием реальных людей на земле, выразил мнение зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, только «в кино или у Илона Маска» вся суть сводится к войне машин, в то время как нынешнее сражение является высокоточным, оно невозможно без человеческого фактора, передает ТАСС.
Также зампред Совбеза рассказал, что в России необходимо создать полную линейку собственных ударных БПЛА.
«Несколько образцов, которые идут в серию, у нас существуют, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев», – отметил он.
Кроме того, Медведев назвал великолепным качество российских «дронов-камикадзе».
«Разведывательные беспилотники у нас нормальные, и мы наладили их производство, что работает очень хорошо – достаточно посмотреть на Telegram-каналы военкоров или репортажи из армии, – это так называемые барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе», – сказал он.
Политик добавил, что барражирующие боеприпасы, как «Куб», «Ланцет», некоторые другие, которые делаются на «Калашникове», связанных с ним предприятиях, «показывают великолепное качество».
По его словам, Москва в последние годы отставала от других в развитии беспилотников, однако в данный момент у Москвы уже есть нормальные разведывательные аппараты и отличные барражирующие боеприпасы.
«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время», – подчеркнул он.
Медведев добавил, что сейчас России нужно сделать линейку ударных беспилотников, «то есть полноценных больших самолетов».
Резюмируя, зампред заметил, что не нужно думать, что зарубежные дроны идеальны, даже Bayraktar.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Соединенные Штаты возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper.
Конкурент Трампа счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Конкурент Трампа Десантис счел ошибочной вовлеченность США в конфликт на Украине
Вовлеченность Соединенных Штатов в украинский конфликт с точки зрения увеличения поставок оружия и сухопутных войск «была бы ошибочной», считает губернатор штата Флорида Рон Десантис от Республиканской партии, пишет The New York Post.
При этом главный соперник Дональда Трампа пока не подтвердил намерений баллотироваться на пост президента Штатов, передает «Российская газета».
Напомним, опрос, проведенный в феврале, показал, что Трамп оказался популярнее Байдена среди избирателей в США. Кроме того, Трамп является наиболее популярным кандидатом среди республиканцев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Медведев: При СССР мир был в равновесии, а сейчас черт-те что
Зампред Совбеза Медведев заявил, что при СССР мир находился в равновесии, а сейчас – «черт-те что»
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Во времена СССР мир был в равновесии, а сейчас – «черт-те что», на Советском государстве держался весь мировой баланс, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, даже противостояние между Варшавским договором и НАТО не давало разбалансироваться ситуации – «можно как угодно ругать Варшавский договор, Советский Союз и НАТО, но мир был в равновесии, а сейчас – черт-те что», передает РИА «Новости».
Также зампред подметил, к чему приводит однополярное правление, и добавил, что диктату англосаксов пришел конец.
«Мир изменился. Настолько радикально, насколько я не мог представить еще несколько лет назад. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы в силу тех событий, которые происходят, и недавних переговоров (президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина)», – сказал он.
По мнению зампреда Совбеза, институты также должны меняться, так как часть из них либо неэффективна, либо «носит мусорный характер», в частности МУС.
«Грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа», – заверил Медведев.
Ранее политик отмечал, что последствия столкновения армий России и США будут чудовищными.
Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с ураном
Зампред Совбеза Медведев призвал Киев оценить последствия применения боеприпасов с обедненным ураном
Киеву стоит задуматься, хочет ли он открыть ящик Пандоры, позволив коллективному Западу осуществить поставки боеприпасов с обедненным ураном, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, украинцам стоит задуматься, хотят ли они, чтобы на территории страны использовались эти средства поражения, несмотря на то, что такие боеприпасы не являются ядерным оружием, однако оставляют ядерный след, передает ТАСС.
Медведев напомнил, что подобные снаряды применялись в Югославии, после чего в стране был зафиксирован значительный рост онкологических заболеваний.
«Урановый сердечник хорошо прошибает броню. Проблема в том, что грязь все равно остается. Уран-234 и уран-235, если я не ошибаюсь, там используются – у него период полураспада 3,5 млрд лет. Почему это обедненный уран? Потому что степень его радиоактивности ниже, чем у обычного. Но она есть, и в конечном счете оставляет радиоактивный след», – пояснил политик.
Также зампред Совбеза отметил, что поставляемое Киеву оружие является законной целью для российских военных.
«Если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт. Если Patriot доставлен на территорию Украины с иностранными специалистами, они также, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», – заверил он.
Медведев добавил, что зарубежные специалисты являются врагами российского государства.
«Их надо уничтожать. И они должны понимать, что как только там появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен. Будь то самолеты или эти снаряды с урановым сердечником, это участие в конфликте против нашей страны», – резюмировал он.
Ранее на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал обещанные Великобританией поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Белградский политолог Стеван Гайич рассказал газете ВЗГЛЯД, что Британия устроит урановый геноцид на Украине.
Медведев: России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
Зампред Совбеза Медведев заявил, что России понадобится больше оружия после окончания спецоперации
России может понадобиться еще больше оружия даже после окончания спецоперации, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Москве необходимо продумать задел на будущее – прежде всего, по оборонно-промышленной составляющей, передает РИА «Новости».
Зампред уточнил, что Россия даже еще не приблизились к советским показателям. А также отметил, что угрозы милитаризации российской экономики нет.
«Угрозы милитаризации экономики в том виде, в котором это было в конце 1970 – начале 1980 годов, в настоящий момент не существует. Мы ее не допустим», – цитирует его ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.