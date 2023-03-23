Власти Эстонии призвали НАТО увеличить военные расходы до 2,5% ВВП

Министр обороны Эстонии Певкур призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 2,5% ВВП

Входящие в НАТО страны должны увеличить военные расходы и тратить на оборону не менее 2,5% ВВП, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью изданию Der Spiegel.

Министр обороны Эстонии заявил, что каждый член НАТО должен тратить на оборону не менее 2,5% своего ВВП, все должны внести свой вклад. По его словам, это якобы необходимо, потому что за последние десятилетия накопленный дефицит инвестиций в оборону стал слишком большим. При этом Певкур сообщил, что в 2023 году Эстония потратит на оборону 2,8% своего ВВП, а в следующем году этот показатель составит 3,2%, передает ТАСС.

Он также призвал Берлин привести свои войска в форму, отметив, что Германия играет ведущую роль в обеспечении безопасности Европы и много делает для помощи Украине.

Ранее в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к затягиванию украинского конфликта и выделить на оборону не менее 2% от размера их ВВП.