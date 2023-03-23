Мишустин предложил аккуратно подходить к теме выхода России из ВТО

Мишустин считает, что к теме выхода России из ВТО нужно подходить аккуратно

Вопрос о том, нужно ли России выходить из Всемирной торговой организации (ВТО) или оставаться ее участницей, весьма непростой, подходить к нему следует аккуратно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг в Госдуме с ежегодным отчетом.

По его словам, что касается выхода России из ВТО, то по факту Москва давно не исполняет этих обязательств, но на сегодняшний день «надо очень аккуратно посмотреть, выгодно ли это будет нам», передает ТАСС.

Мишустин обратил внимание, что России не мешает членство в ВТО.

«Здесь выйдешь – а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация. Надо смотреть и думать об этом», – подчеркнул премьер.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что функционирование Всемирной торговой организации фактически прекратилось по вине США; выход из ВТО не принесет России выгоды.