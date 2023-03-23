На Камчатке решили создать именной батальон для участия в СВО

На Камчатке решили создать именной батальон для участия контрактников в СВО

Именное подразделение будет создано на Камчатке, в его состав войдут контрактники для участия в спецоперации, сообщила пресс-служба правительства края.

По информации главы областного правительства Владимира Солодова, основное внимание будет акцентировано на специальной подготовке бойцов, после чего они отправятся в зону проведения СВО. В случае, если россиянин решит заключить контракт для прохождения военной службы, подготовка займет пару месяцев, так как от этого зависят безопасность и эффективность выполнения поставленных задач, передает ТАСС.

Планируется, что после формирования, обучения и боевого слаживания батальон войдет в состав ВС России для выполнения боевых задач в зоне СВО. Для этих целей будет создан полноценный учебный центр на базе военного полигона Радыгино.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди.

Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.