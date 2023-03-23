Посол Антонов обвинил Запад в приближении ядерного Армагеддона

Российский посол в США Антонов обвинил «западных извергов» в приближении ядерного Армагеддона

«Просвещенный» Запад решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Заявления о том, что боеприпасы с обедненным ураном – это обычный тип вооружений, Антонов назвал бредом, которым чиновники США «пробили очередное дно». Его слова приводятся в Telegram посольства.

Антонов сказал, что Украина получает «беспрерывный поток смертоносных вооружений» для уничтожения мирных жителей, школ, больниц, детских садов. Однако «западным извергам» этого оказалось «мало», и они решили передать «киевским нацистам снаряды с обедненным ураном», негативные последствия применения которых «многократно подтверждены западными журналистами», заявил он.

Как пояснил посол, применение таких боеприпасов приводит к тому, что «на местности оседает радиоактивная пыль», которая «чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации». Антонов указал, что «такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний», о чем США известно по опыту прменения в Ираке и Югославии. «Жертвы страдали от смертельных недугов, а их дети появлялись на свет с врожденными пороками», – напомнил он.

Напомним, Великобритания передаст Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Лондон и Вашингтон утверждают, что такие снаряды являются рядовым типом боеприпасов. Прежде подобные снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.