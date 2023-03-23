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США назвали снаряды с обедненным ураном «рядовым типом боеприпасов»
Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии радиационной угрозы от снарядов с обедненным ураном
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Снаряды с обедненным ураном являются рядовым типом боеприпасов, которые применяют из-за бронепробиваемых свойств, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, исследования в области здравоохранения показали, что обедненный уран «не представляет радиационной угрозы и ни в коей мере не приближается к сфере ядерного оружия». При этом Кирби отметил, что США не направляют Киеву подобные снаряды, передает ТАСС.
Комментируя подписание Китаем и Россией ряда документов, Кирби сказал, что Вашингтон выступает против любых шагов по «уменьшению изоляции» Москвы, «укреплению или оздоровлению» российской экономики.
Также он в очередной раз заявил, что взрывы на «Северных потоках» были «саботажем», к которому США «никоим образом не причастны». Кирби призвал «дать возможность следователям продолжить работу» без давления на них.
Напомним, Великобритания поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран. Минобороны Британии назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Прежде такие снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.
В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
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Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена
Shukan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которому также покровительствовали США
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которому также покровительствовал Вашингтон, выразил мнение обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара.
По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. При этом моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, как сейчас оправдывают борьбу с Россией, передает РИА «Новости».
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера «Аль-Каиды*»* бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.
Япония обещала Украине санкции против России и 500 млн долларов
Кисида обещал Зеленскому поддерживать в G7 санкции против России и выделить Киеву 500 млн долларов
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Как председатель G7 Япония намерена поддерживать единство «семерки» в введении строгих санкций против России, Токио безвозмездно выделит 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 млн долларов на нелетальное снаряжение, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
Кисида сообщил, что в рамках G7 Япония также будет продвигать продолжение поддержки Украины, «используя международные форматы». Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в совместном с заявлении выразили надежду, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность. Япония обещала принять участие в «послевоенном восстановлении Украины», передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
В заявлении сказано, что Кисида и Зеленский намерены «вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства».
Тем временем в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом Мацуно заявил, что в политике Японии «нет никаких изменений». По его словам, одним из наиболее важных вопросов для Токио является возобновление безвизовых обменов с Россией, а также урегулирование ситуации с рыболовным промыслом.
По мнению Мацуно, «нет никаких признаков» того, что Москва делает «шаги в направлении мира» на Украине. Он раскритиковал китайский план урегулирования кризиса, поскольку тот не содержит пункта о «немедленном выводе российских войск с украинской территории».
Напомним, Кисида во вторник прибыл в Киев на поезде из Польши.
Украина сообщила о «переориентации» российских ударов
Замглавы разведки Украины Скибицкий заявил о «переориентации» российских ударов на систему логистики ВСУ
Российские войска «переориентировали» удары, наносившиеся по энергосистеме Украины, на систему логистики вооруженных сил Украины и места скопления техники ВСУ, заявил замначальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что после «переориентации направления ударов» были поражены базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире «и еще были попадания в Яворовском районе». Основными целями стали «система логистики» ВСУ и «концентрация техники» в пунктах дислокации, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
ГУР допускает, что энергосистема Украины также будет подвергаться ударам, но основной целью могут стать военные объекты, концентрация украинских войск и система логистики ВСУ. По словам Скибицкого, Россия «ведет разведку», в частности, гидротехнических сооружений, включая мосты через Днепр, аэродромов и аэропортов, путей поставки вооружения и военной техники, идущих с Запада.
Напомним, Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ на аэродроме Школьный в районе Одессы.
Документы подтвердили роль украинских карателей в сожжении жителей Хатыни
Впервые обнародованные документы подтвердили, что жителей Хатыни сожгли именно украинские каратели
В 1943 году мирных жителей белорусской деревни Хатынь заживо сожгли именно украинские каратели, свидетельствует протокол допроса одного из участников расправы – бывшего пулеметчика украинского 118-го полицейского батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа.
Протокол опубликован проектом «Без срока давности», в рамках которого представлены впервые обнародованные архивные документы. Допрос Кнапа проводился в 1988 году в прокуратуре Белорусской ССР в Минске, передает РИА «Новости».
Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай. У дверей поставили «станковый пулемет, за которым был (пулеметчик) Лещенко». Кнап сказал, что не помнит, кто отдал приказ, но «солому на крыше сарая поджег» переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович.
Кроме того, Кнап сообщил, что «все стоявшие в оцеплении места казни полицейские», в том числе и он сам, «открыли по находившимся в сарае людям огонь». Стреляли «из станкового и ручного пулеметов, автоматов и винтовок».
Украинский 118-й полицейский батальон создали на базе Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев (ОУН*), участвовавшего в расстрелах евреев в Бабьем Яру. В Хатыни 118-й действовал вместе с особым батальоном СС под командованием Оскара Дирлевангера. В советское время ответственность за Хатынь возлагалась на гитлеровцев, участие украинских карателей замалчивалось.
Впервые обнародована фотокопия акта комиссии по уточнению количества убитых жителей деревни от 1969 года. В документе сообщается, что сожгли 149 мирных советских граждан и 26 домов (один был нежилой) с надворными постройками. Представлены фамилии членов 25 убитых семей.
Медведев заявил о росте угрозы ядерного конфликта
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия на Украину
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Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не только не миновала, но и возросла, передает ТАСС.
Медведев предположил, что на Западе поначалу «не верили и не видели степени решимости России, ее президента, Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали». Как подчеркнул Медведев, в этом западные страны «просчитались».
Зампред Совета Безопасности отметил, что из-за отказа Запада «подписать документы в декабре» и предоставить России гарантии безопасности «последствия» оказались намного «сложнее, чем они могли бы быть».
15 декабря 2021 года Россия передала США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности. В числе прочего Москва призвала Запад остановить расширение альянса в восточном направлении и исключить присоединение Украины к НАТО.
Эксперт: Визит Кисиды в Киев соответствует антироссийским настроениям в Японии
Востоковед Панов: Японцы поддерживают Украину из-за лояльности Западу
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Японская общественность полностью одобряет меры по поддержке Киева. Встреча Фумио Кисиды с Владимиром Зеленским – часть подготовки к саммиту G7 и демонстрация полной лояльности Токио Западу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Александр Панов. Ранее лидер Японии посетил Киев, где заявил о финансовой поддержке Украины и помощи в восстановлении после конфликта.
«Японская общественность положительно встретила новости о том, что Фумио Кисида посетил Киев. Местные СМИ писали буквально «хвалебные оды». Это достаточно четко вписывается в общую установку на критику России. В настоящий момент о Москве в Токио говорят преимущественно в отрицательном контексте», – считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.
«Очевидно, что освещение событий под прозападным углом сказывается на позиции населения. Большая часть японцев безоговорочно поддерживают Украину. В связи с этим, решение руководства страны о предоставлении Киеву финансовой помощи можно назвать социально одобряемым», – отмечает эксперт.
«Суммы, которые пообещали в Токио, относительно скромные. Думаю, как раз за это местные прозападные активисты и смогут покритиковать Кисиду. Возможно, будут использовать тезис о том, что «маленькое государство воюет за демократию, а правительство выделяет столь никчемные средства на его поддержку», – акцентирует собеседник.
«Если говорить про сам визит премьер-министра в Киев, то слухи о нем ходили давно. Сейчас вся внешняя политика Токио сосредоточена вокруг подготовки грядущего саммита G7 в Хиросиме. Собственно, Япония являлась единственной страной в организации, чей лидер до сих пор не посетил Украину. Сейчас Кисида пытается закрыть имиджевые «бреши», – подчеркивает Панов.
«К тому же, поездка позволяет существенно поднять статус Токио на международной арене. Япония продемонстрировала, что ее голос остается достаточно весомым в рамках обсуждения глобальных кризисов, а также наглядно показала собственную лояльность странам Запада», – заключил Панов.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида в рамках визита в Киев заявил, что Токио намерен поддерживать единство G7 при введении санкций против России. Он подчеркнул, что Япония планирует безвозмездно выделить 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».
Кисида также сообщил, что Токио на правах председателя G7 планирует продвигать продолжение поддержки Киева с использованием всех доступных международных форматов. Президент Украины и японский премьер-министр в совместном заявлении выразили надежду на то, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность.
Тем временем в Токио генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом он заявил, что в политике страны «нет никаких изменений».
Ранее японская пресса сообщала, что командование сухопутных войск страны предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.
Вместе с тем, обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их.
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера террористической организации «Аль-Каида*» бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
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Захарова назвала «безрассудной провокацией» планы Британии поставить Киеву снаряды с ураном
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Озвученное Британией решение передать Киеву снаряды с обедненным ураном является очередной безрассудной провокацией Лондона, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, это вопрос ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что такое поведение со стороны Британии является провокацией с целью вывести ситуацию вокруг Украины на «новый виток агрессии, конфликта и придать качественно иное измерение».
При этом спикер МИД подчеркнула, что замминистра обороны Британии Аннабель Голди, которая анонсировала поставки опасного оружия Киеву, не осознает до конца последствия их применения.
«Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
В Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коллективный Запад делает все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
Газета ВЗГЛЯД поясняла, зачем Лондон подталкивает мир к ядерной катастрофе.
Экс-советник Пентагона: США не заинтересованы в мире на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не заинтересованы в мире
США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса, поэтому отвергли китайский план урегулирования, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он заявил, что Вашингтон дал понять, что не заинтересован в мире. Если бы США были готовы к такому разрешению конфликта, то они бы изучили и ответили на этот план, передает РИА «Новости».
«Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать», — посетовал Макгрегор.
Позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, отвергшего китайский план по Украине, восходит к позиции, сформированной США в 90-е годы, о том, что без участия США «ничего не может произойти нигде на планете». Это вопиющая неправда, заметил Макгрегор.
Ранее Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения Китая по мирному урегулированию.
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны уточняется, что вертолет сбит в районе населенного пункта Малые Крынки.
Кроме того, на территории аэродрома Школьный в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 возле Колесниковки Харьковской области.
Женщины-военные рассказали об уничтожении украинских БПЛА в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота Фалеева и Целуйко рассказали об уничтожении украинских БПЛА в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота России Марина Фалеева и Татьяна Целуйко рассказали о том, как уничтожили два украинских беспилотника, которые предприняли попытку атаковать Севастополь.
Целуйко сообщила, что заметила объект «над водой, был белый след», но передвигался тот быстрее, чем катер у входа в бухту. Фалеева отметила, что аппаратура не распознала объект. Два дрона из трех женщинам удалось уничтожить меткими выстрелами. О решении министра обороны Сергея Шойгу наградить их военнослужащие узнали из СМИ, сейчас они получают много поздравлений, но героями себя не считают, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Шойгу сообщил, что два из трех беспилотников, которые утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Он поручил представить их к наградам и выписать денежную премию.
Зеленский присвоил Харькову звание «Город-герой Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Харькову почетного звания «Город-герой Украины».
Он сообщил, что почетную награду «Город-герой Украины» передал градоначальнику Харькова Игорю Терехову. По словам Зеленского, Харьков защищает независимость Украины вместе с другими городами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Президент рассказал о проведенном совещании по вопросам обустройства фортификационных сооружений, восстановления инфраструктуры и помощи местным жителям.
Также была затронута тема обеспечения населенных пунктов Харьковской области электроэнергией.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «надо забрать Одессу и Харьков» ради безопасности России.
МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Гросси сообщил о прекращении обсуждения идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
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Возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сообщил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности». По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения», передает ТАСС.
Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры». По словам Гросси, он решил, что «территориальный вопрос будет тем, что по разным причинам для Украины может также рассматриваться как легитимизация российского присутствия и так далее и тому подобное».
При этом, по версии Гросси, международная миссия наблюдателей на Запорожской АЭС появилась благодаря уловке МАГАТЭ. Гросси утверждает, что он «поехал на станцию с визитом и каким-то образом забыл нескольких человек». После этого было заключено соглашение с Киевом, затем «стали говорить с Россией».
«Если бы я спросил Киев и Москву, согласятся ли они на постоянное присутствие на станции, то каков был бы ответ? Думаете, легко бы им было согласиться на это?» – сказал он. По словам Гросси, «это было бы невозможно», он бы «еще этим так и занимался». Поэтому, заявил он, МАГАТЭ в определенном смысле «надавило».
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировала ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной.