Эксперты рассказали об импортозамещении рынка парфюмерии и бытовой химии в России

Дефицита косметики, парфюмерии и бытовой химии после ухода иностранных брендов на российском рынке не возникло – отечественные марки заменили иностранные, перестроили кооперационные связи, нашли новых поставщиков, заявили эксперты на площадке IV Международного промышленного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес».

В рамках форума прошел круглый стол Экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете по промышленности и торговле Госдумы, где было отмечено, что на долю импортной продукции на рынке парфюмерии и косметики приходилось более 60–80%.

На фоне санкций и нарушения логистики у розничных сетей и дистрибьюторов возникли сложности с поставкой из-за рубежа готовой косметики и сырья в Россию.

Сегодня Минпромторг системно работает над развитием отрасли парфюмерно-косметической промышленности и производства товаров бытовой химии в России, а именно: снижает импортозависимость отрасли в сырьевых ингредиентах, упаковочных материалах и комплектующих, совершенствует таможенно-тарифное регулирование, осуществляет государственную поддержку производителей.

В 2022 году государство оказало поддержку производителям косметической промышленности в общем объеме на сумму 956 млн рублей.

Член Комитета по промышленности и торговле Госдумы, председатель Экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова отметила, что потребители высказываются о дефиците информации о продукции российских брендов. По ее словам, очевидно, что тут требуется дополнительная проработка мер поддержки российских производителей, прежде всего, в части продвижения российских брендов и информирования наших потребителей.

Депутат подчеркнула, «Единая Россия» разрабатывает законопроект о «российских полках» в торговых сетях. Он обеспечит поддержку отечественных производителей и даст им возможность попадать на полки крупных торговых сетей по всей стране. Российские товаропроизводители готовы в разы увеличить объемы производства. Будь то косметика, медицинские изделия или средства гигиены. В последние годы они серьезно вложились в организацию современной инфраструктуры на своих предприятиях.

Еще один из сложных вопросов – обеспечение необходимым для отрасли сырьем и упаковкой. Василькова отметила, «что одним из ключевых барьеров развития отрасли является наличие качественной сырьевой базы. Прежде всего это касается развития мало- и среднетоннажной химии и специальной химии, которая в основном импортировалась.

«Российским производителям приходится активно перестраиваться на других поставщиков из России или дружественных нам стран, в первую очередь – Китай. Между тем сложившаяся ситуация послужила серьезным стимулом для активизации нашего малого и микробизнеса. Отечественные предприниматели увидели освободившиеся ниши и готовы запускать производства, которые частично смогут заместить европейских поставщиков», – заявила Василькова.