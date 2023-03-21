Россия и Китай подписали документы по атомным «технологиям будущего»

Россия и Китай подписали несколько документов, включая протокол об укреплении сотрудничества по научным исследованиям и программу по атомным «технологиям будущего».

Стороны подписали протокол между Минобрнауки РФ, министерством науки и технологий КНР, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об углублении сотрудничества и исследований, передает ТАСС.

Также подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Подписана программа между Росатомом и Агентством по атомной энергии КНР о сотрудничестве в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла.

Меморандум о сотрудничестве подписали Минвостокразвития и министерство коммерции Китая. Помимо этого, стороны подписали соглашение о совместной работе в области производства телевизионных программ и соглашение о создании механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая.

Меморандум о сотрудничестве заключен между ВГТРК и Медиакорпорацией Китая.

Напомним, по итогам переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление. Были подписаны два документа – об углублении отношений стран и план развития ключевых направлений сотрудничества. Российский лидер в своем заявлении назвал Китай ведущим партнером в освоении хозяйственного потенциала Дальнего Востока. Позже лидер Китая назвал переговоры дружескими и продуктивными.