В «Единой России» представили инициативы по поддержке женщин

«Женское движение Единой России» представило инициативы по поддержке женщин

Поддержку НКО и организацию гуманитарных миссий, место и роль женщин в политической системе России, реализацию национальной стратегии в интересах женщин обсудили участницы первого Всероссийского форума партпроекта «Женское движение Единой России», он собрал почти 300 участниц со всей страны.

Несмотря на то что это один из самых молодых проектов «Единой России», он реализуется уже в 70 регионах страны и в ближайшее время запустится в Запорожской и Херсонской областях, сказал на пленарном заседании форума секретарь Генсовета Андрей Турчак, говорится на сайте «Единой России».

«Женское движение Единой России» вносит существенный вклад в нашу Победу. Хотел бы поблагодарить за участие в гуманитарной миссии «Единой России». Вы вместе с нами собираете гуманитарную помощь, шьете обмундирование, плетете маскировочные сети. Но самое главное – поддерживаете жен, матерей ребят, которые сейчас на фронте. Оказываете помощь семьям погибших бойцов. Более чем в 50 регионах работают курсы сестринского дела. Многие из женщин, прошедших их, отправляются в зону СВО», – сказал Андрей Турчак.

Как сообщила сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова, «Женское движение Единой России» объединило более семи тысяч человек.

«Участницы проекта – это общественные деятели и волонтеры, женщины-депутаты всех уровней, жены и матери военнослужащих, женщины-предприниматели. С первых дней существования нашего проекта они активно включились в оказание поддержки ребятам на передовой и их семьям. Многие были в зоне специальной военной операции. Более трех тысяч девушек в регионах прошли наши курсы первой медицинской помощи. Многие работают в госпиталях по всей стране, в том числе в Луганске и Мариуполе. В акции «Тепло для героя», приняли участие более 70 тысяч человек, они связали более 200 тысяч теплых вещей. Мы оказываем социальную помощь, психологическую поддержку, помогаем найти работу», – сказала Лантратова.

Она также отметила, что активистки «Женского движения» постоянно проводят встречи с семьями военнослужащих. «Им оказывают психологическую, социальную помощь, консультативную поддержку. Помогают найти работу и сохранить семейный бизнес», – подчеркнула Лантратова.

В сфере занятости «Женское движение Единой России» активно сотрудничает с Минтруда. В 20 регионах при поддержке партпроекта действуют женские клубы при центрах занятости – в Амурской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях, Удмуртии, Татарстане, Красноярском крае.

«Женские клубы при центрах занятости откроются еще в двух регионах. Среди их услуг не только предложение о трудоустройстве, но и психологическая поддержка. Предложение пройти переобучение по востребованной специальности, открыть свой бизнес. Работа клубов нацелена и на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года», – сообщила замминистра труда Елена Мухтиярова.

Отдельное направление работы партпроекта – поддержка женского предпринимательства. «В 47 субъектах страны уже прошли тематические мероприятия при поддержке Минэкономразвития с участием центров «Мой бизнес». Эти площадки собрали более 1,5 тысяч участниц», – сообщила Лантратова.

Для поддержки мам-предпринимателей Минэк вместе с «Женским движением Единой России» учредит специальный грант. Претендовать на его получение смогут и представительницы новых регионов.

«Хотим в Москве или на площадке Санкт-Петербургского форума собрать социальных предпринимателей, мам-предпринимателей. Договорились о том, что с партией отдельную номинацию и отдельный дополнительный грант запустим по линии «Женского движения Единой России», – сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Также поддержку получат женщины, которые решили попробовать себя в политике. Лидеры «Женского движения Единой России» станут наставниками участниц кадрового проекта партии «ПолитСтарт» и будут сопровождать их в ходе предварительного голосования и во время избирательной кампании.

«Мы договорились о том, что запустим линейку мероприятий по сопровождению, поддержке девушек, которые хотят попробовать себя в политике, для которых эта сфера – новая. Обучающий модуль предусмотрен в рамках работы Высшей партийной школы. В частности, Евгения Стулова (исполнительный директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» – прим. ред.) готова принять участие в работе наставников», – отметила Лантратова.

Помимо этого, участницы форума предложили запустить два социальных проекта. Онлайн-платформу взаимопомощи «За своих», где каждый регион сможет разместить информацию о своих НКО, бизнесе, производителях и поставщиках, которые с начала СВО помогают военным и мирным жителям новых регионов. А также проект об историях подвига «Людям о людях». Он поможет распространить информацию о людях, которые вносят свой вклад в победу.

Партпроект «Женское движение Единой России» начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. На платформе партии участницы движения прорабатывают и продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей. Женщины также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.