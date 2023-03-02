Политолог назвал причины появления «гаванского синдрома» у американских дипломатов

Политолог Дробницкий объяснил снятие с Москвы обвинений в возникновении «гаванского синдрома» у дипломатов США

Гипотезу, что американские дипломаты симулировали «гаванский синдром» ради получения страховки, не стоит исключать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что расстройства психики у сотрудников дипмиссий США не связаны с действиями «иностранных противников».

Поначалу этот антироссийский сюжет раскручивался в американской печати довольно бодро, однако потом все вдруг застопорилось, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. «После Гаваны, как утверждали американцы, нечто подобное началось и в Москве и Пекине. Но ситуация изменилась, когда зазвучали жалобы дипломатов, живших в Париже. Что может быть общего у Гаваны с Парижем с политической точки зрения? Была версия, что эти явления вызваны чисто естественными, природными факторами. Но и здесь у Кубы и Франции нет ничего общего. Тогда возникла более убедительная «психосоматическая» версия. То есть речь идет о банальных панических атаках, о неврозе, который распространился по всему дипломатическому корпусу США и смежным с ним церэушникам и так далее», – говорит эксперт.

Поскольку число таких жалоб росло, то постепенно возникла и другая, «плохая для Госдепа», гипотеза – что это все просто симуляция, что умные люди таким образом вытаскивают деньги из Дяди Сэма, отметил он. «Ведь власти начали выплачивать страховые деньги пострадавшим, и деньги немалые. Но это все осталось на уровне догадок. Общего мнения на сей счет так и не появилось. Ситуация странная», – констатировал Дробницкий.

По-хорошему следовало бы привлечь к проверке профессиональных психиатров. «Если проверка подтвердит такую гипотезу, то я лично не буду удивлен. Внешнеполитическое мировоззрение США – предельно невротическое, поэтому у американских дипломатов возникает невротическое, болезненное самоощущение. Мы – за добро, все остальные – за зло или Бог знает вообще за что. В этой ситуации психологические перегрузки неизбежны. Запросто начнешь чувствовать черт-те что», – иронизирует американист.

В любом случае дело теперь постараются замять, а жаль – «на результаты следствия хотелось бы посмотреть», подытожил Дробницкий.

Ранее в США заявили, что причиной «гаванского синдрома» у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Но затем разведывательное сообщество США сообщило, что явление, получившее название «гаванский синдром» у американских агентов, не связано с действиями «иностранных противников». ЦРУ не нашло подтверждений причастности других государств к «гаванскому синдрому».

Проявления такого синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США и в других странах.