Обучение африканским языкам решили начать в российских школах

В российских школах решили преподавать амхарский и суахили

Африканские языки суахили и амхарский начинают изучать в российских школах, заявил в воскресенье директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов на Международной парламентской конференции «Россия – Африка».

По словам Маслова, в школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, чего не было не было даже во времена Советского Союза, а это значит наличие сквозной подготовки школа – университет – работодатель», передает ТАСС.

По его словам, в институте возрождается преподавание языков йоруба, сомалийского, активно преподаются суахили, амхарский, зулу и многие другие, в результате чего готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки.

Ранее заместитель науки и высшего образования РФ Константин Могилевский сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023-2024 учебный год увеличили вдвое - до 4,7 тыс. мест.