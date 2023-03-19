Число бюджетных мест в российских вузах для студентов из Африки увеличили вдвое

Минобрнауки: Число бюджетных мест в вузах России для африканских студентов увеличили вдвое

Число бюджетных мест в российских вузах для студентов из стран Африки на предстоящий 2023-2024 учебный год увеличили вдвое — до 4,7 тыс. мест, сообщил заместитель науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Как заявил Могилевский на Международной парламентской конференция «Россия – Африка», цифры набора по квоте приема на 2021 учебный год было составляли 2,1 тыс. мест, на прошлый год 2,3 тыс. мест, и на предстоящий 2023-2024 учебный год уже 4720 мест, передает ТАСС.

По данным Минобрнауки, в настоящее время в российских вузах обучается почти 35 тыс. африканских студентов, из них 6 тыс. – на бюджетной основе. Могилевский отметил, что с прошлого года число студентов из стран Африки в России выросло на 4 тыс. человек, а за последние 13 лет – в три раза.

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