В Магадане объявили режим ЧС из-за непогоды

Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего.
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Мэр Магадана Гришан объявил режим ЧС в городе после череды циклонов
19 марта 2023, 12:45
Текст: Дмитрий Зубарев
Власти Магадана объявили режим ЧС в городе после череды циклонов, посещавших побережье региона на этой неделе, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.
По его словам, с 18 часов (10.00 мск) 19 марта было принято решение объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с неблагоприятными условиями на уличной дорожной сети и на дворовых территориях города, передает РИА «Новости». Гришан добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега.
Он также отрицательно оценил работу управляющих компаний, которые не приступили к выполнению своих обязанностей. Гришан пообещал отправить туда инспекторов, которые должны будут вынести предостережение и отправить материалы в прокуратуру Магадана.
Ранее в младших классах школ Магадана отменили занятия из-за ураганного ветра.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
18 марта 2023, 22:59
Фото: кадр из видео
Текст: Антон Антонов
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
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Путин посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
19 марта 2023, 06:35
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.
В город президент прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности, обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, передает ТАСС.
Глава российского государства пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Он также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
18 марта 2023, 21:37
Текст: Вера Басилая
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
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Житель Львова набросился на украинок из-за русского языка
Житель Львова набросился на приехавших из Днепропетровска украинок с требованием не говорить по-русски
19 марта 2023, 04:29
Фото: кадр из видео
Текст: Антон Антонов
Во Львове мужчина набросился на двух женщин, которые приехали из Днепра (Днепропетровска) и использовали в речи русский язык, сообщают СМИ.
Мужчина спросил у одной из женщин, которые между собой говорили по-русски, откуда она приехала. Та по-русски ответила, что «из Днепра». После этого житель Львова попытался ударить ее сумкой, передает РИА «Новости».
«Язык выучи государственный!» – приводит его слова Sputnik.
Женщина перешла на украинский и заявила, что «может свободно говорить» на нем, но «будет разговаривать на том языке, на котором хочет». Ее подруга предложила вызвать полицию. Разговор закончился взаимными оскорблениями.
Напомним, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине.
Лондонская биржа металлов обнаружила на складе в Роттердаме камни вместо никеля
Bloomberg сообщило об обнаруженных Лондонской биржей металлов камнях вместо никеля на складе в Роттердаме
19 марта 2023, 05:26
Текст: Антон Антонов
Лондонская биржа металлов, контракты которой считаются безопасными, обнаружила, что на складе в голландском Роттердаме часть никеля подменили мешками с камнями, сообщают информационные агентства.
Речь идет всего о 0,14% запасов никеля LME на сумму около 1,3 млн долларов, поэтому прямого воздействия на рынки металлов подмена не окажет, но все же может повлиять на «пронизанную скандалами» отрасль. Так, в феврале трейдер Trafigura Group пожаловался на мошенничество и пропажу никелевых грузов, которая привела к убыткам на 577 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Осенью Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки российской продукции. При этом в апреле биржа запретила размещение на торгах некоторых металлов из России, включая алюминий, медь и никель.
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В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
18 марта 2023, 20:21
Текст: Вера Басилая
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
19 марта 2023, 10:44
Текст: Дмитрий Зубарев
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Медведев в шутку призвал свергнуть тиранию в США после сообщения о возможном аресте Трампа
18 марта 2023, 19:34
Текст: Вера Басилая
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал американцев отправить на свалку истории «коррумпированную клику» США и уничтожить тиранию Вашингтона в ответ на новости о возможном аресте Дональда Трампа.
Медведев в своем Telegram-канале призвал американцев вернуть себе страну после сообщения о том, что экс-президент США Дональд Трамп может быть арестован на следующей неделе.
«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего», – написал замглавы СБ РФ. Он предложил американцам уничтожить тиранию Вашингтона и отправить на свалку истории «коррумпированную клику» – президента США Джо Байдена и его сына, разместив в своем посте предвыборный лозунг Трампа MAGA (Make America Great Again).
Также Медведев в шутку добавил, что «пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа».
Ранее сам Трамп сообщил, что ожидает своего задержания во вторник, поэтому призывает своих сторонников выйти на протесты.
Под Одессой организовали концлагерь для не желающих воевать против России
Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
19 марта 2023, 08:30
Текст: Дмитрий Зубарев
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».
По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.
Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.
Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
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Кремль спросили о разрыве отношений с Германией на фоне решения МУС
Песков: Россия будет придерживаться своих интересов в ситуации вокруг МУС
19 марта 2023, 14:12
Текст: Дмитрий Зубарев
Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами, передает ТАСС.
По словам Пескова, Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Он добавил, что Москва считает юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который также не признает.
Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.
Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.
Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.
Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных
Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают
19 марта 2023, 10:35
Текст: Валентина Григоренко
«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе.
Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости».
«Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе.
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Опубликованы договоренности Сербии и Косово в Охриде
ЕС опубликовал приложение к соглашению о пути к нормализации отношений Сербии и Косово
19 марта 2023, 03:59
Фото: Vedat Xhymshiti/Zuma/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Внешнеполитическая служба ЕС опубликовала одобренное Белградом и Приштиной в Охриде приложение, которое определяет порядок имплементации соглашения о пути к нормализации отношений Сербии и Косово.
Само соглашение было утверждено в Брюсселе 27 февраля. Тогда по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что стороны предварительно одобрили «Соглашение о пути к нормализации отношений».
Косово в рамках соглашения должно приступить к организации местного самоуправления для сербского меньшинства, Сербия – не мешать вступлению Косово в международные организации и отказаться от права представлять его на международной арене. Также стороны обязаны открыть постоянные представительства в столицах друг друга. В Охриде Боррель заявил, что для вступления ЕС у Сербии и Косово нет иного пути, кроме урегулирования отношений, передает ТАСС.
В Охриде стороны не подписали ни соглашение, ни приложение. Вместо этого Боррель представил заявление о том, что ЕС «приветствует согласие сторон о порядке имплементации соглашения».
ЕС обещал организовать донорскую конференцию в течение 150 дней, чтобы «создать пакет инвестиционной и финансовой помощи Косово и Сербии». Однако выплаты произведут только после того, как ЕС подтвердит, что «все положения соглашения полностью имплементированы».
При этом пункты соглашения выполняются «независимо одно от другого», ни Сербия, ни Косово не должны блокировать какое-либо из них. Сроки не указываются, но Косово должно «начать переговорный процесс» о сербских муниципалитетах немедленно (данное обязательство Приштина приняла еще в 2013 году).
Как отмечается в приложении, в течение 30 дней будет создан совместный мониторинговый комитет под председательством ЕС, он будет обеспечивать и контролировать выполнение всех положений соглашения, передает РИА «Новости».
Напомним, Вучич после 12-часовых переговоров с Курти при посредничестве ЕС заявил, что стороны достигли договоренностей по ряду позиций предложенного Евросоюзом плана по урегулированию.
Боррель пояснил, что «Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений». По его словам, согласованный план оказался не таким амбициозным, каким был изначально.
На Западе назвали причину задержки производства боеприпасов для Украины
FT: Производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС
19 марта 2023, 09:57
Текст: Дмитрий Зубарев
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за недостатка пластиковой взрывчатки, пороха и тротила, а основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность Евросоюза находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства, передает ТАСС.
Производители вооружений предупредили, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, а не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, увеличение объемов производства займет как минимум три года.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС не знает, сколько снарядов «натовского» калибра 155 мм сможет предоставить Украине.
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Сигал назвал отличительную особенность России
Стивен Сигал: Самое прекрасное в России – это люди
18 марта 2023, 20:54
Текст: Вера Басилая
В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней – это люди России, заявил представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал после торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.
Сигал считает, что в России самое прекрасное – это люди, и заявил, что русский язык ему дается с трудом, учить его сложно, но его ничего не удивляет, передает ТАСС.
Ранее Сигал стал почетным гостем торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо «Тайфун» в Москве. Американский актер, с детских лет занимающийся айкидо и с 2018 года являющийся главным инструктором ФАР, вместе с двумя своими лучшими учениками перерезал красную ленту в честь открытия центра.
Он отметил большой потенциал молодых спортсменов, которых увидел на открытии и призвал открывать больше таких центров, чтобы развивать айкидо.
В ближайшее время в центре начнет работать спортивно-патриотический клуб, занятия в котором позволят повысить уровень физической подготовки для успешного прохождения службы в ВС России.
В 2016 году Стивен Сигал получил гражданство РФ, а в 2018-м подписал соглашение с Федерацией айкидо России, согласно которому стал главным инструктором ФАР.
Ранее Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов заявил, что вырос в русской семье и считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.
Администрация Байдена запросила миллиардера Баффетта о помощи с банковским кризисом
Bloomberg: Администрация Байдена запросила миллиардера Баффетта о помощи с банковским кризисом
19 марта 2023, 11:53
Фото: AP/TASS
Текст: Валентина Григоренко
Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт обсуждал с высокопоставленными чиновниками администрации Джо Байдена инвестиции в региональный банковский сектор, который находится в кризисе после банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщили СМИ.
Bloomberg пишет, что Баффетт также давал рекомендации по «текущим потрясениям». Миллиардер Баффетт ранее неоднократно помогал банкам в кризисные моменты, «используя свой культовый статус инвестора и финансовый вес для восстановления доверия к больным компаниям». Среди примеров инвестирования — Bank of America, Goldman Sachs Group Inc. Berkshire Hathaway и Белый дом пока не отреагировали на публикацию, Минфин США отказался от комментариев, передает «Коммерсант».
Кроме того, издание сообщило, что банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens может выкупить Silicon Valley Bank.
Федеральная корпорация по страхованию депозитов США решит продавать ли банк полностью, или по частям в зависимости от того, какие поступят предложения, сказал один из источников. По его словам, по крайней мере еще один претендент рассматривает возможность покупки Silicon Valley Bank.
Во вторник рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Напомним, банк Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчет о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank.