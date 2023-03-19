В Магадане объявили режим ЧС из-за непогоды

Сигал назвал отличительную особенность России

Стивен Сигал: Самое прекрасное в России – это люди

В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней – это люди России, заявил представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивен Сигал после торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.

Сигал считает, что в России самое прекрасное – это люди, и заявил, что русский язык ему дается с трудом, учить его сложно, но его ничего не удивляет, передает ТАСС.

Ранее Сигал стал почетным гостем торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо «Тайфун» в Москве. Американский актер, с детских лет занимающийся айкидо и с 2018 года являющийся главным инструктором ФАР, вместе с двумя своими лучшими учениками перерезал красную ленту в честь открытия центра.

Он отметил большой потенциал молодых спортсменов, которых увидел на открытии и призвал открывать больше таких центров, чтобы развивать айкидо.

В ближайшее время в центре начнет работать спортивно-патриотический клуб, занятия в котором позволят повысить уровень физической подготовки для успешного прохождения службы в ВС России.

В 2016 году Стивен Сигал получил гражданство РФ, а в 2018-м подписал соглашение с Федерацией айкидо России, согласно которому стал главным инструктором ФАР.

Ранее Стивен Сигал на учредительном съезде Международного движения русофилов заявил, что вырос в русской семье и считает себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.