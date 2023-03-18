В Германии предупредили о рисках в связи с отказом от дешевого российского газа

Глава регулятора ФРГ Мюллер: Германию ожидают большие риски из-за конца эпохи дешевого газа из России

Эпоха дешевого российского газа прошла, ФРГ ожидают большие риски в области энергобезопасности, необходимо привыкнуть к более высоким ценам и заполнять хранилища летом, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в интервью Rheinische Post.

По словам Мюллера, оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли до более чем 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро, это новая норма, эпоха дешевой энергии из России окончательно прошла, передает РИА Новости».

Глава регулятора указал на риски, связанные с погодой. Если в конце года придут холода, то потребители могут отказаться экономить, рассчитывать на следующую мягкую зиму не стоит, считает Мюллер.

Кроме того, он призвал учесть тот факт, что терминалы СПГ будут работать не по плану, Германия должна будет помочь другим странам в случае наступления проблем с энергобезопасностью.

Также Мюллер считает, что проблем может подкинуть Китай, экономика которого может снова восстановиться после коронавируса, и спрос на газ вырастет в разы.

По его словам, в ФРГ российский газ больше не поступает по трубопроводам, но при этом такие страны как Австрия и Венгрия его все еще импортируют, что не запрещено, потому что ЕС не вводил санкций на поставки российского газа.

Ранее вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что отказ от российских энергоносителей не обошелся без последствий для ФРГ. Он заявил, что отказ от газа из России стал «гигантским достижением», но люди за него «заплатили большую цену», и указал на высокие темпы инфляции.