Иностранный участник «Лидеров России» получил вид на жительство по упрощенной процедуре

Иностранный участник «Лидеров России», преподаватель русского языка из Таджикистана Фарход Хабибов, впервые воспользовался правом получить по упрощенной процедуре вид на жительство в России.

Преподаватель русского языка из Республики Таджикистан 48-летний Фарход Хабибов оформил по упрощенной процедуре вид на жительство в России. Эту возможность он получил после выхода в финал трека «Международный» конкурса управленцев «Лидеры России», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Хабибов окончил Худжандский государственный университет им. ак. Гафурова. Работал корреспондентом газеты «Ленинабадская правда», преподавал русский в сельских школах, занимался проектами по снижению бедности и защите прав человека в Таджикистане. Был исполнительным директором общественной организации «Инициативы сельского развития» и директором школы № 29 в Согдийской области. Автор книг и пособий по истории Великой Отечественной войны, судебной системе и фермерскому хозяйству.

Уже несколько лет Хабибов работает в России, занимается подбором персонала в Москве. Узнав о конкурсе управленцев «Лидеры России», решил принять в нем участие.

«Я родился в Советском Союзе и хочу снова жить в большом и мощном государстве. Я интересуюсь историей и понимаю, что происходит на Украине: ее настраивают против России, как когда-то Польшу и Финляндию против СССР. США и Западу не нужна стабильная и сильная Россия – это конкурент. Россия не допустила, чтобы какие-то «Тигры», как в 1941-м, вновь шатались под Москвой. Больше нам такого не надо», – считает он.

Фарход Хабибов планирует со временем получить российское гражданство и будет участвовать в новом конкурсе «Лидеров России».

В соответствии с указом президента, вступившим в силу 16 августа 2021 года, упрощена процедура получения гражданства РФ для победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей». Так, при условии соблюдения требований законодательства финалисты трека «Международный» могут претендовать на получение по упрощенной процедуре вида на жительство, а победители – на получение российского гражданства.

На данный момент в гражданство Российской Федерации приняты 27 победителей трека «Международный». Это конкурсанты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Молдовы, Польши, США, Узбекистана и Франции.