СМИ: Запад и Украина сомневаются в целесообразности удержания Артемовска

Politico: Запад и Украина сомневаются в целесообразности решения Киева удерживать Артемовск

Решение Киева продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут) силами ВСУ при больших потерях вызывает сомнения у представителей Запада и Украины, сообщила газета Politico.

Издание отмечает, что украинские войска фактически окружены и несут потери, также у них серьезная нехватка боеприпасов. Это вызвало дискуссию о необходимости отступления на другую оборонительную линию, передает ТАСС.

При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что его высшее командование едино во мнении о необходимости продолжать держать Артемовск, отмечает Politico.

Позиция Зеленского вызывает беспокойство со стороны западных союзников и некоторых военных аналитиков.

Кроме того, на Украине также все громче звучит критика этого решения президента.

Недовольство, отмечает издание, «сначала было тихим и высказывалось за кулисами, однако теперь выплескивается наружу». Битва за Артемовск может утратить тактическую важность и превратиться в испытание воли, подчеркивает СМИ.

Ранее сообщалось, что российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску, несколько дней в городе идут тяжелые бои.