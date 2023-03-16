Турчак рассказал о содержании второго доклада президенту Рабочей группы по вопросам СВО

Турчак рассказал, что войдет во второй доклад президенту Рабочей группы по вопросам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО готовит ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствую срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании, которое проходит на базе войсковой части в Краснодарском крае.

В своем Telegram-канале Турчак рассказал, что в доклад войдет законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на фронте участников СВО, которые являются созаемщиками. Сейчас эта норма работает только в отношении супругов или несовершеннолетних детей.

Еще одна тема – трудовые права участников СВО, которые до мобилизации работали по срочным договорам. Законодательно защитим их от расторжения по аналогии с тем, как это сделано для женщин в декрете, добавил Турчак.

«Предлагаем также установить дополнительные надбавки к денежному довольствию срочникам, проходящим службу в приграничье. Ребята – в зоне повышенного риска. Особое внимание – работе военкоматов. По этой теме все еще много обращений, жалоб по материально-техническому обеспечению, доукомплектованию, сбоям в системе работы», – написал он.

Помимо этого, в доклад президенту войдет предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий, сообщается на сайте «Единой России».

«Неформально он отмечается. Предлагаем закрепить на уровне указной нормы», – подчеркнул глава рабочей группы.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражен в докладе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК.

«Мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым провели совместное заседание. Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе Президенту мы обязательно их отразим. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тыс. рублей. Всего платят 1,5 тыс. таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в 2 раза», – заключил Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных со СВО.