Депутаты новой волны рассказали о законопроекте в сфере занятости населения

Госдума одобрила в первом чтении проект закона «О занятости населения в Российской Федерации». В частности, новый законопроект предусматривает закрепление в российском законодательстве таких категорий, как самозанятые и платформенно занятые.

Депутаты новой волны от партии «Единая Россия» рассказали об основных положениях законопроекта и поделились собственным мнением о развитии сферы занятости в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова отметила своевременность изменения законодательства в сфере занятости.

«Действующему закону 30 лет – он уже морально устарел. Дело не только в новых профессиях. Сфера труда серьезно изменилась, формат работы кардинально иной. Принципиальный момент – старый закон был заточен исключительно на помощь хроническим безработным, в новом – в приоритете профилактика безработицы», – подчеркнула депутат.

Кроме того, Дьяконова сообщила, что в новой редакции был учтен ряд ранее озвученных ей предложений. В частности, участники СВО и их родные в первоочередном порядке смогут получить услуги служб занятости. Кроме того, в законе появится норма о содействии занятости учащихся в свободное от учебы время.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич обозначил новаторский характер документа. «Законопроект очень объемный, содержит много норм, новаций. Старый закон писался в других условиях, поэтому новый закон, актуальный для нашего времени и условий, не снимая задачи помощи безработным, ставит основной задачей профилактику безработицы», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил социально ориентированный характер законопроекта. «Особое внимание в новом законе уделяется тем, кто находится под риском увольнения, бывшим участникам СВО и членам их семей. Поиск постоянной работы и оказание услуг службами занятости будет строиться на основании индивидуальных планов, учитывающих комплексную профессиональную оценку людей», – рассказал Киселев.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов подчеркнул наличие в законопроекте новшевств, касающихся занятости людей с инвалидностью, что, как предполагает депутат, расширит возможности работодателей для устройства таких людей.

«Но, как я уже писал, этот законопроект не станет окончательной точкой в деле трудовой социализации и абилитации людей с инвалидностью. Вместе с моей командой, вместе с региональным отделением ВОРДИ мы готовим дополнения, которые позволят расширить и усовершенствовать возможности людей с инвалидностью в части организации занятости», – рассказал Иванов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш обратил внимание на меры, предполагающие новые возможности контроля и регулирования рынка труда.

В частности, законопроектом вводится система норм, посвященных мониторингу и прогнозированию рынка труда, а также закрепляется необходимость учета потребностей рынка труда при утверждении контрольных цифр приема в образовательные организации на обучение за бюджетный счет.