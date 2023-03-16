Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ 16 марта 2023, 17:35 Текст: Елизавета Шишкова

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ. Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС. «Это правда, это существует. Но с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин. Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага. Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин. Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС. «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он. Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. Новости СМИ2 Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому. «Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций. «Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства. Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы. Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики». Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки» Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки». «У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой. Новости СМИ2 Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля. Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ. На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля. «У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин. В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным». Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь. Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости». «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он. Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался. «Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он. Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков. Новости СМИ2 Путин: Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит (что этот показатель составит) 4%, кто-то говорит – чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», – цитирует его ТАСС. Также Путин добавил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%. «Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание – речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», – указал он. Ранее Путин заявил, что профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой». Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов 16 марта 2023, 15:12 Текст: Вера Басилая

Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Новости СМИ2 Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество 16 марта 2023, 14:31 Текст: Ольга Иванова

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости». Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста. «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин. Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции. Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства. Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны» Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС. «Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин. «Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так. Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их. Новости СМИ2 Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков 16 марта 2023, 14:51 Текст: Вера Басилая

Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян 16 марта 2023, 16:24 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости». По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС. Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше». Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше. Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса. Новости СМИ2 Путин назвал основы ответственного бизнеса Путин перечислил основы ответственного бизнеса 16 марта 2023, 15:19 Текст: Елизавета Шишкова

Ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он отметил, что сегодня стало еще больше возможностей и перспектив для расширения и развития бизнеса в России, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что российские компании не должны упустить этот шанс. «А то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», – сказал он, подчеркнув, что ситуация является уникальной для многих отечественных компаний. «Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – заключил Путин. Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства. Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года Президент Владимир Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года 16 марта 2023, 14:35 Текст: Александра Юдина

Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, позитивные тенденции экономики России указывают на возможный рост ВВП во втором квартале этого года, передает РИА «Новости». Кроме того, президент отметил, что в целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос на 8,1%, доведя показатели до 850 млрд долларов. Ко всему прочему экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% -11,7%. Ранее Путин заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости вывести на новый уровень эффективность управления в бизнесе Путин заявил о необходимости вывести на качественно новый уровень эффективность управления в бизнесе 16 марта 2023, 15:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «На качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – передает ТАСС его слова. Он добавил, что бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во все сферы экономики. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.